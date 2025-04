Zagranica sięga po SPW

Od kilku lat udział inwestorów zagranicznych w krajowym zadłużeniu pozostaje niewielki – zagranica wykorzystała okres pandemii do realizacji zysków. Zdecydowanie za to w ostatnich latach wzrosło znaczenie lokalnych inwestorów, którzy miesiąc w miesiąc nie szczędzą grosza na zakupy papierów skarbowych. Tak też było i w lutym, ale tym razem to zagranica kupiła najwięcej – wynika z danych Ministerstwa Finansów.

Jak podał resort, w lutym zadłużenie w krajowych skarbowych papierach wartościowych wzrosło łącznie o 39,6 mld zł i wyniosło ponad 1254 mld zł. Złożył się na to przyrost zadłużenia wobec wszystkich trzech grup inwestorów: banków (w tym NBP) – o 28,2 mld zł (do 652,1 mld zł), krajowych inwestorów pozabankowych – o 4,8 mld zł (do 439,9 mld zł) oraz nierezydentów – o 6,6 mld zł, do 162,1 mld zł. To wartość poprzedni raz widziana we wrześniu 2019 r.