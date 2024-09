Czytaj więcej Budownictwo Olivia debiutuje na Catalyst Deweloper i właściciel potężnego trójmiejskiego parku biznesowego wprowadzi do obrotu kilka serii wypuszczonych wcześniej obligacji.

Biura i mieszkania na wynajem

Jeśli chodzi o perspektywy rynku biurowego, Tonsa spodziewa się w perspektywie kolejnych miesięcy sukcesywnego powrotu pracowników do biur i dostosowywania wynajmowanych powierzchni do potrzeb pracowników. „Po trwającej pandemii i pracy w trybie home office, najemcy, zwłaszcza zaliczający się do dużych, zagranicznych korporacji, zaczęli zauważać niższą efektywność pracy zdalnej w dłuższej pespektywie oraz problemy z motywowaniem pracowników i utrzymaniem dotychczas wypracowanej kultury organizacji” – czytamy w prospekcie.

Deweloper uważa też, że PRS w Polsce ma ogromny potencjał. „Składa się na to kilka czynników, m.in. strukturalny niedobór mieszkań na wynajem oraz rosnący popyt skutkujący pełnym obłożeniem niemal wszystkich istniejących projektów instytucjonalnych w Polsce. Kolejnymi czynnikami są potrzeby migrantów, rozwój miast wynikający z niskiego poziomu urbanizacji, proces singularyzacji gospodarstw domowych, a także mobilność związana z różnymi formami zatrudnienia. Nie bez wpływu pozostaje też wyraźny wzrost cen mieszkań determinujący decyzje o wynajmie w miejsce zakupu. Utrzymująca się na stałym poziomie niska podaż mieszkań, jak również duże zainteresowanie ze strony obecnych i przyszłych najemców, to dwa kluczowe elementy, które powinny stanowić fundament dla dalszego szybkiego rozwoju rynku najmu w Polsce. Grupa spodziewa się kompresji stóp kapitalizacji i dalszego wzrostu cen w kolejnych latach, co stanowi dodatkową zachętę do wejścia na rynek PRS dla Grupy, która dysponuje bankiem ziemi oraz know-how w tym obszarze” – czytamy w prospekcie.