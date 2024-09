Windykatorzy z wyborną płynnością i niskim zadłużeniem

Więcej o sytuacji windykatorów mówi porównanie osiągniętego wyniku EBITDA gotówkowa w relacji do krótkoterminowych zobowiązań. I w jego przypadku widać skokową poprawę w przypadku Kruka i wyraźną tendencję także w przypadku Kredyt Inkaso i Bestu. Emisje obligacji finansujące inwestycje zapadają po czterech–pięciu latach od daty emisji, co daje emitentom niezbędną przestrzeń do zapewnienia sobie wpływów niezbędnych do obsługi i spłaty zadłużenia. Wartość powyżej 1 oznacza, że przy zachowaniu EBITDA gotówkowa na obecnym poziomie środków wystarczy do spłaty wszystkich zobowiązań w okresie 12 miesięcy (a zobowiązania te można dodatkowo pomniejszyć o posiadaną gotówkę, co dodatkowo podniosłoby wskaźnik). Ponieważ za sprawą ostatnich inwestycji oczekiwany jest wzrost wyników, stąd mowa o tytułowej wybornej pozycji płynnościowej, która od dawna nie była równie dobra. Składa się na nią także struktura zadłużenia. Np. Bestowi nie zapadają w przyszłym roku żadne obligacje, a w 2026 r. będzie to 43 mln zł (czyli niewiele). Kredyt Inkaso w październiku przyszłego roku ma do spłacenia dwie serie, także warte łącznie 43 mln zł.

Widoczne różnice

W porównaniu z analogicznym zestawieniem z ub.r. rentowność dwuletnich obligacji całej trójki spadła o około 1 pkt proc. (konkretnych serii nawet mocniej, ale z trzyletniego okresu zapadalności zrobiły się dwa lata). Co ciekawe, najmniejszy spadek odnotować można w przypadku obligacji trzyletnich (ok. 0,5 pkt proc.). Nie można jednak powiedzieć, że spadek rentowności to wyłączna zasługa popytu – w tym samym czasie WIBOR 3M spadł o ca. 0,8 pkt proc., rentowność niektórych serii przesunęła się mniej niż wynikałoby to z decyzji RPP.

Rynek najwyżej ceni obligacje Kruka. 7,4 proc. za dwuletnie papiery to tylko 1,5 pkt proc. więcej niż można dostać za dwuletnie obligacje oszczędnościowe (5,9 proc.) oparte na stopie referencyjnej. Sądząc po wysokości wskaźników zadłużenia, inwestorzy większą wagę przykładają do zdolności firm do generowania gotówki niż „suchego” długu netto w relacji do kapitału własnego.

Zabraknie emisji

Z całej trójki obecnie tylko Best ma ważny prospekt emisyjny, z którego w wakacje skorzystał już dwukrotnie, z wielkim powodzeniem. Z programu wartego 250 mln zł do wykorzystania zostało 185 mln zł i prawdopodobnie jest to więcej, niż Best zainwestuje w nowe pakiety wierzytelności, licząc od dziś do końca 2024 r. Gdyby jednak apetyt Bestu i możliwości inwestycji okazały się wyższe, to sądząc po wynikach ostatnich emisji (136 mln zł popytu w lipcu i 114 mln zł w sierpniu przy ofertach odpowiednio 25 mln zł i 40 mln zł), gdyńska spółka nie miałaby problemów ze skonsumowaniem całego programu emisji jeszcze przed końcem roku. Popyt powinien dopisywać nie tylko z powodu zachęcających wskaźników Bestu, ale także z powodu ogólnego problemu, który trapi dziś rynek obligacji korporacyjnych, czyli niedostatecznej podaży nowych emisji.