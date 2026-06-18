Komunikat zachęcił inwestorów do zakupów akcji Mabionu, które w pierwszej fazie czwartkowej sesji zwyżkowały nawet o ponad 6 proc.

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Mabion zapewni komercyjną produkcję kontraktową oraz szeroki zakres usług rozwojowych, analitycznych i związanych z zapewnieniem jakości, zgodnie z potrzebami firmy Novavax, otrzymując wynagrodzenie proporcjonalne do zakresu wykonanych prac.

W ocenie Mabionu przedłużenie współpracy wzmacnia perspektywy dalszego rozwoju działalności spółki w zakresie usług rozwoju i wytwarzania leków biologicznych oraz jest zgodne ze strategią Mabion na lata 2025-2030, która zakłada rozwój działalności usługowej oraz budowanie długoterminowych relacji z globalnymi klientami. - Przedłużenie naszej współpracy do końca 2029 roku świadczy o zaufaniu, jakim firma Novavax obdarza Mabion od wielu lat. Pokazuje również, że nasze doświadczenie w zakresie opracowywania procesów biologicznych, analityki oraz produkcji zgodnej z GMP spełnia najwyższe standardy naszych globalnych partnerów z branży biofarmaceutycznej. Ta długoterminowa współpraca z firmą Novavax idealnie wpisuje się w naszą strategię budowania silnej pozycji Mabion jako elastycznego i zaawansowanego technologicznie dostawcy usług w zakresie rozwoju i produkcji na globalnym rynku produktów biologicznych – komentuje Gregor Kawaletz, prezes Mabionu.

Współpraca Mabionu i Novavax rozpoczęła się w 2021 roku wraz z podpisaniem umowy na produkcję antygenu do szczepionki przeciwko COVID-19 Nuvaxovid. W kolejnych latach zakres współpracy był stopniowo rozszerzany o dodatkowe usługi związane z opracowywaniem procesów, analityką, kontrolą jakości oraz wsparciem dla nowych projektów realizowanych przez firmę Novavax.