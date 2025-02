Notowania Celonu Pharmy podczas środowej sesji zyskują 1 proc. do 22,5 zł. W stosunku do najnowszej wyceny Noble Securities kurs ma 66-proc. przestrzeń do zwyżki. Analitycy podkreślają, że w minionym roku kurs Celonu wyróżniał się pozytywnie na tle innych spółek biotechnologicznych m.in. dzięki opublikowaniu dobrych wyników klinicznych dwóch badań II fazy oraz udanemu wprowadzeniu do oferty nowego generyka. W 2025 r. analitycy widzą szansę podpisania umowy partneringowej oraz dalszej poprawy wyników w segmencie generycznym.

„Dlatego naszym zdaniem spółka ma w dalszym ciągu potencjał wzrostu kursu. Aktualizujemy wycenę spółki z 39,7 do 37,5 zł i podtrzymujemy rekomendację kupuj” – czytamy w raporcie.

Głównym czynnikiem ryzyka dla prognoz i wyceny jest ryzyko związane z niepowodzeniem prac badawczo-rozwojowych oraz ryzyko związane z zawieraniem umów partneringowych na warunkach gorszych od zakładanych lub brak tego typu umów.

Jakie są plany spółki Celon Pharma?

Eksperci podkreślają, że po opublikowaniu w połowie minionego roku dobrych wyników klinicznych II fazy inhibitora JAK/ROCK we wskazaniu RZS oraz bardzo dobrych wyników inhibitora PDE10A u pacjentów z ostrą schizofrenią spółka zyskała solidne argumenty w rozmowach partneringowych.