"W ciągu ostatnich 12 miesięcy Bioceltix osiągnął ważne kamienie milowe w obszarze projektów R&D. W projekcie BCX-CM-J, dedykowanym terapii osteoartrozy u psów, ostateczne wyniki kliniczne potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo terapii, co doprowadziło do złożenia wniosku rejestracyjnego do EMA. Bioceltix opublikował również informacje na temat badania pilotażowego terapii atopowego zapalenia skóry u psów. Wyniki potwierdziły wysokie terapeutyczne możliwości BCX-CM-AD z silniejszym i szybszym działaniem przeciwzapalnym terapii w porównaniu do obecnie stosowanych standardów opieki" – czytamy w raporcie. Jego autorką jest Katarzyna Kosiorek. Data pierwszego rozpowszechnienia raportu to 6 sierpnia o godz. 8.30.