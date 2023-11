Pharmena znajduje się w gronie liderów wzrostów podczas dzisiejszej sesji na warszawskiej giełdzie. Przed południem kurs idzie w górę o ponad 10 proc. przy stosunkowo wysokim - jak na tę spółkę - obrocie. Zwyżka jest reakcją na opublikowany raport za III kwartał.

W ujęciu narastającym zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 29,4 mln zł wobec 0,7 mln zł straty rok temu. Na poziomie operacyjnym tegoroczny zysk przekracza 33 mln zł podczas gdy rok temu spółka była 2,6 mln zł pod kreską. Mocną poprawę widać też na poziomie przepływów operacyjnych. Na koniec września miały wartość 33,3 mln zł wobec 0,7 mln zł rok temu. Natomiast przychody wyniosły zaledwie 171 tys. zł wobec 156 tys. zł rok temu. Skąd zatem zaraportowane zyski?

Są one pokłosiem transakcji sprzedaży aktywów. 5 maja 2023 r. Pharmena zawarła warunkową umowę inwestycyjną z Laboratorio Genové na podstawie której zobowiązała się do sprzedaży, a Laboratorio Genové do nabycia spółki zależnej Dermena Lab (uprzednio Pharmena Sp. z o.o.) za 20 tys. zł. Sprzedaż nastąpiła 29 czerwca 2023 r. Giełdowa firma zobowiązała się też do sprzedaży, a Laboratorio Genové do zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa dotyczącej działalności dermokosmetycznej za pośrednictwem spółki Dermena Lab Sp. z o.o. za cenę początkową wynoszącą 41 700 tys. zł.

Pharmena po tej transakcji planuje kontynuować działalność w zakresie sprzedaży innowacyjnych suplementów diety i prezentacji kandydata na lek TRIA-662 . Planuje też rozpocząć działania w kierunku wprowadzenia na rynek innowacyjnego wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania w trudno gojących się ranach. Warunkiem wprowadzenia tego produktu jest przeprowadzenie badań klinicznych oraz certyfikacja. Planowany okres badań i certyfikacji to około 3 lata. Spółka zamierza sfinansować projekt z własnych środków lub pozyskać dotacje ze środków unijnych.

Globalny rynek trudno gojących się ran w 2022 r. miał wartość ponad 20 mld USD, z czego blisko 20 proc. przypadała na produkty do zastosowania w warunkach domowych. Szacuje się, że rynek rozwijać się będzie w tempie 5,5 proc. rocznie w najbliższych 10 latach.