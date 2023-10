Do zakupów zachęcił inwestorów najnowszy raport Domu Maklerskiego INC, w którym wycenił akcje technologicznej spółki specjalizującej się w rozwoju rozwiązań stosowanych w małoinwazyjnej kardiologii i kardiochirurgii na 31,01 zł, co daje kapitalizację na poziomie nieco ponad 200 mln zł. Na wtorkowym zamknięciu kurs wynosił 9,98 zł. Raport został przygotowany na zlecenie spółki.

Analitycy wzięli pod uwagę rozwiązania Medinice, które wykazują największy potencjał do komercjalizacji. Obecnie do tej grupy należy pięć projektów, w tym innowacyjny produkt PacePress. Oczekuje się, że jego komercjalizacja przyniesie spółce zysk netto za 2024 rok. - Zakładany przez nas potencjał wzrostu Medinice wynika ze zdywersyfikowanego portfolio innowacyjnych rozwiązań, które spółka ma zamiar komercjalizować na globalnym rynku medycznym. Wartość rynku MedTech oraz prognozy dotyczące przyszłego popytu na technologie medyczne w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii sprawiają, że spółka Medinice jest naszym zdaniem dobrze pozycjonowana, aby osiągnąć przychód, a co za tym idzie wzrost wartości w nadchodzących latach – uważa Albert Trąpczyński z Domu Maklerskiego INC.

Do najbardziej zaawansowanych rozwiązań spółki, które zostały uwzględnione w wycenie należa PacePress. Kolejne cztery pozostałe projekty (CoolCryo, EP Bioptom, Minimax oraz AtriClamp) powinny osiągnąć fazę rozwoju pozwalającą na uzyskanie wpływów związanych z zawarciem umów partneringowych w 2025 roku. - Analizując portfolio Medinice, przyjęliśmy, że największy udział w jego wartości mają projekty CoolCryo oraz MiniMax, z kolei będący najbliżej certyfikacji PacePress posiada największe szanse na uzyskanie wysokiej stawki udziału w sprzedaży w ramach umowy partneringowej - podkreśla analityk.

Medinice jest platformą do tworzenia rozwiązań stosowanych w małoinwazyjnej kardiologii i kardiochirurgii. Spółka rozwija własne technologie oraz projekty pozyskane od naukowców z Europy. Aktualne portfolio spółki obejmuje prawa własności intelektualnej do 15 projektów, opracowywanych w ramach współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi. Obszarem specjalizacji spółki są przede wszystkim wyroby medyczne klasy III, pośród których znajdują się urządzenia służące do leczenia, diagnozowania, monitorowania i korygowania wad kardiologicznych oraz układu krążenia. Model biznesowy Medinice zakłada rozwój opatentowanych rozwiązań technicznych i wprowadzenie ich na globalny rynek medyczny, poprzez udzielanie licencji na produkcję i dystrybucję lub sprzedaż pełnych praw do produktu.