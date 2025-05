Kurs EURPLN obniżył się w trakcie poniedziałkowej sesji do ok. 4,265. Po sporej przecenie dolara od początku roku kurs EURUSD nieco się obniżył w ostatnich dniach do ok. 1,125–1,135 przy stopniowej deeskalacji tzw. wojny handlowej. Na najbliższe dni zakładamy stabilizację kursu EURPLN w przedziale 4,25–4,30. Obniżka stóp przez RPP będzie oznaczać zmniejszenie dysparytetu wobec strefy euro i USA. Natomiast rynek wycenia już na tyle dużo obniżek (ok. 185 pkt baz. do końca roku), że możliwa jest korekta stóp w górę, o ile prezes NBP nie podtrzyma mocno gołębiego tonu, co może ograniczać negatywny wpływ samej obniżki na złotego. Widzimy przestrzeń do odreagowania krajowych stóp rynkowych w górę. Spadły one już sporo i ustabilizowały się na liniach wsparcia i najniżej od wielu miesięcy. W naszym scenariuszu RPP obniży stopy o 50 pkt baz. i kolejne 25 pkt baz. w czerwcu. Przy jego realizacji w maju i utrzymaniu gołębiego tonu stopy rynkowe mogłyby pozostać względnie stabilne. Natomiast wobec tego, że rynek wycenia aż 200 pkt baz. obniżek do końca roku wobec naszego założenia 125 pkt baz., przy obniżce o 25 pkt baz. lub o 50 pkt baz. w maju, ale przy mało gołębiej komunikacji RPP korekta stóp rynkowych w górę mogłaby być spora.

Rynek nie oczekuje zmian stóp przez Fed, a do tego po lepszych od prognoz danych trochę ograniczył też oczekiwania na obniżki również w czerwcu (pełna obniżka wyceniana dopiero w lipcu). Większa liczba obniżek w USA niż w strefie euro wyceniana na kolejne miesiące powinna sprzyjać osłabieniu dolara w długim terminie. W podobny sposób może działać ogólne osłabienie zaufania wobec polityki gospodarczej USA.