Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 11.06.2026

Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych; wyniki finansowe LPP i Modivo; ostatnie notowanie akcji Pekao, XTB i Dekpola z prawem do dywidendy. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie

