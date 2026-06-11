Kraj

  • LPP – wyniki za I kwartał roku obrotowego zakończony w kwietniu
  • MODIVO – wyniki za I kwartał zakończony w kwietniu
  • SYNEKTIK – wyniki za I półrocze roku obrotowego zakończone w marcu
  • PEKAO – ostatnie notowanie akcji z prawem do 19,77 zł dywidendy na papier; wypłata 29 czerwca
  • XTB – ostatnie notowanie akcji z prawem do 4,07 zł dywidendy na papier; wypłata 24 czerwca
  • DEKPOL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 3,74 zł dywidendy na papier; wypłata 19 czerwca
  • STALEXPORT – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,73 zł dywidendy na papier; wypłata 18 czerwca
  • DECORA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić w wysokości 4 lub 4,06 zł na akcję
  • GAMES OPERATORS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 1,10 zł dywidendy na akcję
  • LENA LIGHTING – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję
  • KOGENERACJA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • PATENTUS – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • KGL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • REINO CAPITAL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • CI GAMES – wprowadzenie do obrotu giełdowego 28 000 000 akcji serii M
  • MINERAL MIDRANGE – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok

Świat

  • USA – inflacja producencka w maju, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
  • Chiny – nowe kredyty w maju
  • Strefa euro – decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych
  • Turcja – decyzja Banku Centralnego Republiki Turcji w sprawie stóp procentowych