Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 11.06.2026
Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych; wyniki finansowe LPP i Modivo; ostatnie notowanie akcji Pekao, XTB i Dekpola z prawem do dywidendy. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie
Aktualizacja:
Publikacja:
11.06.2026 05:47
11.06.2026 03:00
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Kraj
LPP – wyniki za I kwartał roku obrotowego zakończony w kwietniu
MODIVO – wyniki za I kwartał zakończony w kwietniu
SYNEKTIK – wyniki za I półrocze roku obrotowego zakończone w marcu
PEKAO – ostatnie notowanie akcji z prawem do 19,77 zł dywidendy na papier; wypłata 29 czerwca
XTB – ostatnie notowanie akcji z prawem do 4,07 zł dywidendy na papier; wypłata 24 czerwca
DEKPOL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 3,74 zł dywidendy na papier; wypłata 19 czerwca
STALEXPORT – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,73 zł dywidendy na papier; wypłata 18 czerwca
DECORA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić w wysokości 4 lub 4,06 zł na akcję
GAMES OPERATORS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 1,10 zł dywidendy na akcję
LENA LIGHTING – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję
KOGENERACJA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
PATENTUS – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
KGL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
REINO CAPITAL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
CI GAMES – wprowadzenie do obrotu giełdowego 28 000 000 akcji serii M
MINERAL MIDRANGE – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok
Świat
USA – inflacja producencka w maju, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
Chiny – nowe kredyty w maju
Strefa euro – decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych
Turcja – decyzja Banku Centralnego Republiki Turcji w sprawie stóp procentowych