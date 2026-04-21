NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA – debiut na giełdzie
ARCTIC PAPER – wyniki za 2025 rok
BLOOBER TEAM – wyniki za 2025 rok
OPONEO.PL – wyniki za 2025 rok
BNP PARIBAS BPL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 10,20 zł dywidendy na papier; wypłata 11 maja
LPP – ostatnie notowanie akcji z prawem do 400 zł dywidendy na papier; wypłata 30 kwietnia
TEN SQUARE GAMES – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 10 zł dywidendy na akcję
PCC ROKITA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
PCC EXOL – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
TEN SQUARE GAMES – NWZA w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu programu motywacyjnego
KRUK – wprowadzenie do obrotu giełdowego 51 052 akcji serii H
CENTRUM FINANSOWE – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,34 zł dywidendy na papier; wypłata 27 kwietnia
POLTRONIC – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok
ATOMIC JELLY – kontynuacja NWZA z 7 kwietnia
ECC GAMES – pierwsze notowanie na NewConnect 2 000 000 akcji serii K
GUS – produkcja przemysłowa w marcu
GUS – przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w marcu
GUS – ceny produkcji w marcu
GUS – budownictwo w marcu
USA – sprzedaż detaliczna w marcu, zapasy niesprzedanych towarów w marcu, indeks podpisanych umów kupna domów w marcu
Niemcy – indeks ZEW
Wielka Brytania – stopa bezrobocia w lutym
