Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ
Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach przyniosła podbicie podaży po euforycznym piątku. W weekend doszło do ponownych incydentów w ramach Zatoki Perskiej, w tym ostrzelania i zajęcia okrętu przez USA. Iran zapowiedział również brak partycypacji w drugiej rundzie rozmów pokojowych (Pakistan zdementował jednak to stanowisko jako „pozorne”). Rynek zareagował lekką przeceną przy drożejącej ropie naftowej i USD. Trudno jednak wskazywać na dominację podaży gdyż większość spadków zniosła ok. 50% wzrostów z piątku – inwestorzy pozostają optymistyczni co do perspektyw zakończenia konfliktu i przywrócenia żeglugi w Zatoce Perskiej. Rynek ponownie funkcjonuje w trybie reakcji na depesze geopolityczne i wpisy Trumpa na platformach społecznościowych.
Lokalnie, w ramach WIG20, warto wspomnieć o blisko 2,8% zwyżce akcji PKN Orlen w ślad za drożejącą ropą (w USA zyskiwały również Exxon czy Chevron). Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniały się walory m.in. Newagu po szacunkach wynikowych za 2025.
Z rynkowego punktu widzenia dzisiejsza sesja na WIG20 przyniosła spodziewane cofnięcie po udanym piątku. Pozostajemy jednak w ramach trendu wzrostowego, czekając na dalsze wydarzenia na rynkach zagranicznych (geopolityka).
