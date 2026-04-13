Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Ailleron w kierunku wsparć

Kurs akcji spółki specjalizującej się w usługach z zakresu technologii finansowych spadł we wtorek o 7,8 proc. Inwestorzy zareagowali w ten sposóbna informację, że Tailwind wstrzymał negocjacje w sprawie kupna Software Mind z powodu niekorzystnej sytuacji rynkowej. Cena akcji wybiła się dołem z budowanego od listopada kanału wzrostowego. Najbliższe potencjalne bariery techniczne są w strefie długoterminowych wsparć