Argument? Formalny - konieczność udrożnienia szlaku, który rzekomo został zaminowany przez Irańczyków. Nieformalny - nie dopuszczenie do sytuacji w której Iran zacząłby rzeczywiście pobierać opłaty za ruch przez Cieśninę, co jednocześnie zwiększałoby polityczne wpływy Chin w regionie. Co dalej? Skoro strony jednak usiadły do negocjacji (odbyły się one w Pakistanie w sobotę), to znaczy, że chcą rozmawiać. Zwłaszcza Iran, który przecież jeszcze w piątek rano silnie uzależniał taki scenariusz od gwarancji dłuższego rozejmu dla Libanu. Tym samym Irańczycy mogą nie chcieć dawać dzisiaj mocnych pretekstów do wznowienia wojny. Gra na czas może mieć tu znaczenie - zarówno z punktu widzenia Chin, jak i samego Iranu. Nawet, jeżeli USA "rozminują" Cieśninę, to nie jest pewne, jak silna będzie międzynarodowa legitymizacja dla rozmieszczenia stałych sił w regionie.

W poniedziałek rano rynki są ponownie nieco nerwowe - mocno w górę poszły ceny ropy, zyskał dolar, generalnie widać scenariusze risk-off. Ale... inwestorzy czekają na wydarzenia po południu. Jeżeli dzień upłynie bez prowokacji w Cieśninie Ormuz, to ruchy z poranka mogą zostać całkowicie wymazane.

W kalendarzu makro jest dzisiaj ubogo, uwagę zwróci jedynie wystąpienie wiceprezesa ECB (de Guindos) o godz. 14:15, oraz dane o sprzedaży domów w USA o godz. 16:00. Na rynku walut warto będzie zerkać na USDJPY, który ponownie wraca w stronę 160,00, co może ponownie prowokować lokalnych oficjeli do większej "ekspresji" w mediach.

EURUSD - pozostaniemy wokół 1,17?

Para EURUSD cofnęła się wobec poziomów z piątku, ale wsparciem okazały się okolice marcowego szczytu przy 1,1665. Rynek czeka teraz na kolejne doniesienia z Bliskiego Wschodu - jeżeli dzisiaj wieczorem nie będzie prowokacji w Cieśninie Ormuz, to EURUSD może szybko wrócić w okolice maksimum z piątku przy 1,1738. Zwłaszcza, że układ sił (w kontekście perspektyw dla polityki FED) przestaje grać na korzyść dolara.

Wykres dzienny EURUSD Foto: DM BOŚ

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ