Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 1.04.2026
Wyniki finansowe Answear.com, Kombinat Konopny zadebiutuje na NewConnect; indeksy PMI dla największych gospodarek. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
01.04.2026 03:34
Publikacja:
01.04.2026 03:00
Kraj
ANSWEAR.COM – wyniki za 2025 rok
KOMBINAT KONOPNY – debiut na NewConnect
GRUPA VIRTUS – NWZA w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej oraz warrantów subskrypcyjnych dla osób istotnych z punktu widzenia działalności spółki
S&P GLOBAL – PMI dla polskiego przemysłu w marcu
Świat
USA – PMI dla przemysłu w marcu, indeks ISM dla przemysłu w marcu, sprzedaż detaliczna w lutym, zapasy niesprzedanych towarów w styczniu, raport ADP w lutym
Chiny – PMI dla przemysłu w marcu
Japonia – PMI dla przemysłu w marcu, indeks Tankan dla przemysłu w pierwszym kwartale, indeks Tankan dla sektora usług w pierwszym kwartale
Strefa euro – PMI dla przemysłu w marcu, stopa bezrobocia w lutym
Niemcy – PMI dla przemysłu w marcu
Francja – PMI dla przemysłu w marcu
Wielka Brytania – PMI dla przemysłu w marcu