Piątkowa wyprzedaż na amerykańskiej giełdzie w połączeniu z poniedziałkowymi spadkami na azjatyckich parkietach nie zostawiła inwestorom handlującym w Warszawie zbyt dużego pola manewru. Pod naporem podaży krótko po starcie notowań WIG20 zjechał ponad 1 proc. pod kreskę. Na pierwszym planie znów znalazła się geopolityka, a dokładnie piątkowe groźby prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące wprowadzenia ceł na chińskie towary w reakcji na ograniczenia eksportu metali ziem rzadkich przez rząd w Pekinie. Kolejne komunikaty amerykańskiej administracji były już jednak w znacznie łagodniejszym tonie, można więc zakładać, że to była jedynie próba sił w trwających amerykańsko-chińskich negocjacjach handlowych. Poza giełdą w Warszawie inwestorzy w Europie nie przejęli się zbytnio tymi słownymi przepychankami. W poniedziałek większość giełd odrabiała piątkowe spadki. Podobny scenariusz miał początek sesji za oceanem, co pomogło indeksom w Warszawie odrobić stratę.

Reklama