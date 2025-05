Dylematy prawnika in house przy ujawnieniu się ryzyka procesów prania pieniędzy

Kiedy mówimy o praniu pieniędzy trzeba pamiętać, że prawdopodobne jest traktowanie tego zjawiska w świetle regulacji prawnokarnej nie jako procesu zacierania przestępczego pochodzenia wartości pieniężnych ale Z systemu tego nie wyłączono, poza konfiguracją procesową, rodzajowo doradców prawnych.

Z jednej strony nie ma w tym nic szczególnego. Jest bowiem oczywiste, że profesjonalny prawnik nie korzysta co do zasady z immunitetu materialnego w zakresie wykonywania zawodu. Z drugiej jednak strony przyjmuje się, że efektywność ochrony prawnej interesów indywidualnych zależy od zaufania do profesjonalnego doradztwa prawnego i szczelności tajemnicy zawodowej, które tworzy przestrzeń umożliwiającą ujawnienie doradcy prawnemu wszystkich okoliczności sprawy istotnych dla pozyskania prawidłowej porady ub innej usługi prawnej, w tym także tych, które obciążają klienta. Tymczasem do obszaru obowiązków zawodowych prawnika w myśl regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy należy również informowanie organów administracji skarbowej w określonych przypadkach o nieprawidłowościach w postępowaniu klienta — co szczególnie istotne: w tajemnicy przed nim — w razie powzięcia wyłącznie podejrzenia, a nie uzyskania pewności, o wadliwości transakcji lub pochodzenia środków, które nastąpiło w wyniku uzyskania podczas udzielanego doradztwa prawnego informacji wskazujących na takie podejrzenie czy też wprost o prawdopodobieństwie prania pieniędzy.