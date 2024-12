Polscy inwestorzy indywidualni przewidują hossę aż do 2025 r.

Polscy inwestorzy indywidualni wierzą, że obecna hossa utrzyma się przez cały przyszły rok - tak twierdzi 55 proc, ankietowanych. Wysokie pozostaje również zaufanie do spółek związanych z AI – 5 proc. respondentów oczekuje znaczących wzrostów ich wartości w 2025 roku, a 35 proc. spodziewa się bardziej stopniowych zwyżek cen akcji. Wysokie pozostaje również zaufanie do spółek związanych z AI – 5 proc. respondentów oczekuje znaczących wzrostów ich wartości w 2025 roku, a 35 proc. spodziewa się bardziej stopniowych zwyżek cen akcji – wynika z kwartalnego raportu "Puls Inwestora Indywidualnego" opracowanego przez platformę inwestycyjną eToro.

Tesla na czele Magnificent-7 w 2025 roku

Polscy inwestorzy indywidualni zapytani, w które ze spółek Magnificent-7 najchętniej zwiększą swoje zaangażowanie inwestycyjne w 2025 roku, umieścili na pierwszym miejscu Teslę. Wskazało ją 16 proc. respondentów. Taki wynik to efekt wzrostu cen akcji spółki po wyborach w USA. Drugie miejsce zajęło Apple (14 proc.), a kolejne Meta (11 proc.), Amazon (10 proc.), Microsoft (9 proc.), Alphabet (8 proc.) oraz Nvidia (6 proc.). Inwestorzy pytani o bardziej ogólną prognozę dotyczącą wyników firm Magnificent-7 w 2025 roku byli bardziej powściągliwi. 14 proc. badanych uważa, że zwyżki cen akcji znacząco przewyższą średnie wzrosty na rynku, a 36 proc. spodziewa się jedynie niewielkiego wzrostu wartości spółek w stosunku do średniej na rynku.

Badania wskazują, że wybory inwestycyjne różnią się także w zależności od płci. Polki planują zwiększać inwestycje w Apple w 2025 roku, podczas gdy mężczyźni preferują Teslę.

– Inwestorzy indywidualni wchodzą w rok 2025 z dużym optymizmem, napędzani trwającą hossą i znakomitymi wynikami akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Dominująca pozycja Tesli wśród „Magnificent-7” to nie tylko efekt wiary w wysoki poziom jej innowacyjności, ale także wpływ dobrych relacji Elona Muska z Donaldem Trumpem, co przełożyło się na wzrost wartości akcji od czasu wyborów. Choć niezmącony optymizm inwestorów indywidualnych w okresie, gdy wyceny spółek są już bardzo wysokie, bywa sygnałem korekty, to historyczne dane wskazują na to, że objęcie urzędu przez nowego prezydenta często jest dobrym okresem dla rynków – komentuje Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce.

Zmiany w portfelach po amerykańskich wyborach

Reelekcja Donalda Trumpa doprowadziła do znaczących zmian w portfelach polskich inwestorów indywidualnych – 21 proc. dostosowało swoje strategie w odpowiedzi na wyniki wyborów. Spośród planujących zmiany, 63 proc. zwiększa alokacje w kryptowaluty, co jest bardziej popularną opcją niż akcje amerykańskie (47 proc.). Dodatkowo, 45 proc. inwestorów planuje zwiększyć swoje rezerwy gotówki.