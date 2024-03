Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp

Według badania przeprowadzonego wśród 10 000 inwestorów indywidualnych w 13 krajach, ponad jeden na czterech inwestorów detalicznych w Polsce (31 proc.) planuje zmniejszyć inwestycje w tzw. "Siedmiu Wspaniałych" dużych spółek technologicznych w 2024 r. Tym samym, nieco wyprzedzając globalny trend, bo 27 proc. inwestorów na całym świecie deklaruje to samo. Około 11 proc. Badanych inwestorów w Polsce stwierdziło, że planuje w tym roku sprzedać część swoich udziałów we “Wspaniałej Siódemce” (która obejmuje Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Tesla, Nvidia i Alphabet) i zmniejszyć ogólną alokację. Około 1 na 5 z nich (20 proc.) planuje inwestować mniej w te dominujące na rynku akcje. Mimo to, aż 34 proc. inwestorów planuje w tym roku zainwestować w wymienione spółki więcej niż w poprzednim (w porównaniu do 23 proc. na całym świecie).

Ustalenia Pulsu Inwestora Indywidualnego eToro są następstwem przebojowych 14 miesięcy dla tych siedmiu spółek. Łączny kurs ich akcji wzrósł o 90 proc. od stycznia 2023 roku. Wyniki te pojawiają się również przed kilkoma przewidywanymi obniżkami stóp procentowych w 2024 r., mających wspierać odrodzenie w innych, bardziej cyklicznych sektorach rynku akcji.

- Obniżki stóp mają duże znacznie dla inwestujących w największe spółki technologiczne. FED prawdopodobnie dokona obniżek w czerwcu lub lipcu, co wesprze amerykańską gospodarkę oraz zapewni wzrost zysków i giełdowych wycen. To spowoduje rynkową rotację od USA i dużych firm technologicznych w kierunku bardziej wrażliwych ekonomicznie i tańszych sektorów, takich jak nieruchomości, small-caps, Europa i rynki wschodzące - przewiduje Paweł Majtkowski.