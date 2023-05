Fundusze superinwestorów poczyniły w I kw. największe zakupy netto w sektorze energetycznym, na drugim miejscu uplasował się sektor ochrony zdrowia, a podium zamknął sektor usług komunikacyjnych. Jeśli spojrzymy na akcje kupowane i sprzedawane indywidualnie, to bilans wychodzi niemal na zero, nieznaczną większość zachowały jednak pozycje kupna. Wśród sprzedawanych prym wiodły sektory produktów konsumpcyjnych i technologii informacyjnych, wynika z przeprowadzonej przez Grzegorza Dróżdża, analityka Conotoxia Ltd analizy najnowszego raportu 13F - formularza, który muszą złożyć fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych, jeśli kontrolują lub zarządzają aktywami rzędu co najmniej 100 milionów dolarów.

Reklama

Aż 13 superinwestorów zainwestowało w akcje Amazona. Obecnie stanowi on 1,7 proc. wartości wszystkich ich portfeli. Liderem w tym zakresie był David Katz, prezes firmy Matrix Asset Advisor. Zwiększył on pozycję o ponad 110 proc., co stanowi obecnie 1 proc. jego portfela.

Alphabet (Google) był drugą najczęściej kupowaną spółką przez fundusze inwestycyjne. 13 funduszy zdecydowało się na zakup akcji tej spółki. Obecnie Alphabet stanowi 1,6 proc. całkowitej wartości portfeli superinwestorów. Największym nabywcą w ostatnim kwartale był Chase Coleman z funduszu Tiger Global Management, który zwiększył udział tej spółki w zarządzanym funduszu do 4,4 proc. jego wartości.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Tokijski wskaźnik najwyżej od 33 lat Wskaźnik TOPIX znalazł się najwyżej od 1990 r. Zdaniem banków zwyżki mają solidne podstawy.

Amerykańskie przedsiębiorstwo Intuit, które specjalizuje się w dostarczaniu oprogramowania księgowego i usług finansowych dla przedsiębiorstw, także należało do najczęściej kupowanych przez inwestorów. W ciągu minionych 10 lat spółka stale zwiększa swoje zyski. Mimo to wciąż cena akcji znajduje się w okolicach swoich 3-letnich minimów. Ostatnio kupiło ją łącznie 7 superinwestorów, przez co akcje Intuit stanowią obecnie 0,5 proc. wartości ich portfeli. Największym nabywcą tej spółki był ponownie Chase Coleman z funduszu Tiger Global Management, który zwiększył swoją inwestycję w Intuit ponad 300-krotnie. Aktualnie udział tej spółki w portfelu funduszu wynosi 1,8 proc.

Reklama

Okazuje się, że główny konkurent Alphabet, czyli Microsoft, był najmocniej sprzedawaną spółką wśród superinwestorów. Co zaskakujące, aż 15 z nich zdecydowało się zmniejszyć swoje udziały, podczas gdy zaledwie 9 zwiększało je. Największym sprzedającym okazał się fundusz hedgingowy Viking Global Investors, który zbył aż 69 proc. akcji tej spółki.

Drugą wśród najczęściej sprzedawanych spółek okazała się Meta Platforms (Facebook), sprzedawana przez 14 superinwestorów (9 z nich dokonało zakupu). Warto zaznaczyć, że obecnie jest to czwarta najczęściej posiadana spółka wśród superinwestorów, stanowiąca aż 1,9 proc. wartości wszystkich portfeli. Dwa fundusze – Seth Klarman z Baupost Group oraz Glenn Greenberg z Brave Warrior Advisors – zdecydowały się sprzedać wszystkie posiadane akcje Meta Platforms.