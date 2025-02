Potrzebna zrzutka na upadłość spółki Palikota. Pusta kasa i 1400 wierzycieli

Przypomnijmy, że założyciel MPWiW opuścił areszt śledczy we Wrocławiu po blisko czterech miesiącach, po wpłaceniu 2 mln zł kaucji, na którą zbierał wśród znajomych. Wierzyciele wskazują, że to niesprawiedliwe, że oni muszą ponosić koszty niewłaściwych decyzji biznesowych przedsiębiorcy, który w prywatnym celu potrafił zorganizować dużo wyższą kwotę, a sam jest podejrzany o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na blisko 70 mln zł. Usłyszał on w sumie siedem zarzutów dotyczących oszustwa i jeden – przywłaszczania mienia. Przed zarzutem oszustwa będą też musieli obronić się jego współpracownicy – Przemysław B. i Zbigniew B.

Co ustalił syndyk Manufaktury

Łączna suma wierzytelności Manufaktury sięga 204 mln zł, a na jej kontach jest pusto, pisze syndyk. Z jego opisu wyłania się obraz porzuconego przedsiębiorstwa, które na dodatek teraz trzeba chronić. „Upadły nie pozostawił w kasie jakichkolwiek środków finansowych – zaś rachunki bankowe na których nie było praktycznie żadnych środków, zostały zajęte przez inne organy egzekucyjne” – ustalił syndyk po objęciu masy upadłości w spółce. Na terenie nieruchomości znalazł jednak wiele przedmiotów, i próbuje teraz ustalić, do kogo należą. Poza tym były palety, kegi do piwa, butelki, z których część została sprzedana na pokrycie szybko rosnących kosztów, do których dochodzą też koszty ochrony majątku.

W najbliższym czasie syndyk zamierza sprzedać pozostałe ruchomości, takie jak samochody czy resztę alkoholu, i zajmie się próbą wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. „Przedsiębiorstwo upadłego zostało porzucone przez osoby zarządzające spółką i zachodziła konieczność zapewnienia fizycznej, stałej ochrony nad majątkiem masy upadłości” – pisze syndyk.

Czy można prosić wierzycieli o zrzutkę?

– Wniesienie zaliczki przez wierzycieli jest swego rodzaju inwestycją w odzyskanie długu. Oczywiście obarczona jest ona ryzykiem, trudno jest precyzyjnie oszacować przychody i wydatki masy upadłości, zwłaszcza na początkowym etapie postępowania upadłościowego – komentuje Adam Pasternak, doradca restrukturyzacyjny z kancelarii Lege Advisors. Do ogłoszenia upadłości niezbędny jest majątek, który wystarczy na pokrycie kosztów postępowania i częściowe zaspokojenie wierzycieli. Inaczej sąd się na nią nie zgodzi. Może się jednak zdarzyć, że choć spółka jakiś majątek posiada, to nie ma w niej pieniędzy lub łatwych do spieniężenia składników majątku, by pokryć bieżące koszty postępowania. I o to tutaj prawdopodobnie chodzi. Wtedy syndyk może zwrócić się o wpłacenie zaliczki na pokrycie tych kosztów, do zaliczki mogą zostać zobowiązani wierzyciele mający co najmniej 30 proc. wierzytelności.