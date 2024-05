Zysk EBITDA zwiększył się o 7,4 proc. rok do roku, do 492 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 7,4 proc., podczas gdy rok temu było to 8,3 proc. Jak podano, spadek marży EBITDA wynikał z większej dynamiki wzrostu kosztu własnego sprzedaży niż przychodów ze sprzedaży, co z kolei było następstwem potrzeby zapewnienia atrakcyjnej oferty cenowej sklepów Dino w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy oraz w obliczu zwiększającej się konkurencji cenowej na rynku sprzedaży detalicznej żywności w Polsce.

Sieć Dino urosła w trzech pierwszych miesiącach roku o 32 nowe markety. Na koniec marca funkcjonowało 2438 sklepów. Łączna powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 960,9 tys. metrów kwadratowych i była o 10,5 proc. większa niż rok wcześniej.

Dynamika sprzedaży w sklepach, które istnieją od co najmniej roku (like-for-like) wyniosła w I kwartale 11,9 i wynikała zarówno ze wzrostu liczby klientów w sklepach Dino, jaki i ze wzrostu liczby produktów nabywanych podczas pojedynczych zakupów – podano.

Kurs akcji Dino Polska od początku roku zmalał o 14 proc.