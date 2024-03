Allegro pokazuje wyniki i opowiada o planach na ten rok

- Skupiamy się na tym, by przywrócić dobrą kondycję czeskim markom, które przejęliśmy w 2022 roku, a które w dalszym ciągu osiągają wyniki poniżej naszych oczekiwań. Celem jest jak najlepszy zwrot z inwestycji we wszystkich naszych projektach i dlatego wdrażamy model ekspansji wykorzystujący niewielkie zasoby. Przekłada się to na stopniowo malejące inwestycje kapitałowe z każdą nową platformą na kolejnych rynkach, przy jednoczesnym natychmiastowym zwiększaniu zasięgu i GMV - komentuje Roy Perticucci, prezes Allegro.

Polska firma planuje w ciągu dwóch lat uruchomić platformy we wszystkich pięciu krajach, w których działała przejęta grupa Mall.

Wyniki Allegro pod lupą

Wartość sprzedaży brutto z działalności w Polsce wzrosła w 2023 roku o 11 proc. do 54,8 mld zł, przewyższając dynamikę sprzedaży detalicznej. W samym IV kwartale GMV zwiększyło się o 8,5 proc. Przychody z działalności w Polsce wzrosły o 19,7 proc. do prawie 8 mld zł w ubiegłym roku dzięki wyższej stawce prowizji od sprzedaży (take rate) i wzrostowi przychodów z działalności reklamowej o 31 proc. Z kolei w samym ostatnim kwartale roku przychody w Polsce zwiększyły się o 18,4 proc., a średnia wartość GMV na aktywnego kupującego o 6,4 proc. do 3 739 zł rocznie.

Spółka podkreśla, że zwyżkujące przychody przy kontroli kosztów przełożyły się na wzrost skorygowanej EBITDA z działalności w Polsce o 28 proc. do prawie 3 mld zł w 2023 roku, z czego prawie jedna trzecia została wygenerowana w czwartym kwartale. Z kolei marża GMV zwiększyła się do 5,4 proc. w całym 2023 r. (5,8 proc. w samym IV kwartale), a dźwignia finansowa spadła do 1,8 na koniec roku, czyli do poziomu sprzed przejęcia grupy Mall (wtedy było to 3,5).