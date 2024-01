Sieć sklepów z elegancką odzieżą i biżuterią odwołuje strategię

Grupa VRG, do której należą marki Vistula, Wólczanka wraz z szyldem Well, a także Bytom, Deni Cler i W.Kruk w ostatni wtorek stycznia, tuż przed publikacją miesięcznych danych o sprzedaży, odwołała strategię, którą zaprezentowała zaledwie pół roku temu.

Odwołany plan VRG

Plan przyjęty w czerwcu 2023 r. zakładał, że w każdym z trzech lat przychody grupy będą rosnąć w dwucyfrowym tempie, a w 2025 r. zbliżą się do 1,9 mld zł. Docelowa marża operacyjna miała sięgnąć 12 proc., a brutto na sprzedaży 56-57 proc. Zakładano, że kosztem 43 mln grupa będzie rozwijać sieci sklepów i je modernizować, zwiększając powierzchnię do 62,7 tys. m kw. Z kolei udział sprzedaży on-line w przychodach grupy miał wynieść 14 proc.

„Jednocześnie celem Zarządu jest skrócenie cyklu obrotu gotówki do ok. 250-260 dni w 2025 roku, głównie dzięki niższemu o ok. 30 dni cyklowi obrotu zapasów. W rezultacie, Grupa Kapitałowa nie powinna wykazywać zadłużenia netto przy kontynuacji dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami zgodnie z posiadaną polityką dywidendową” – podano w czerwcu. Grupa miała też budować rozpoznawalność marek w regionie Europy Środkowowschodniej.

Kilka miesięcy po publikacji strategicznego planu z zarządu odszedł firmujący go prezes – Janusz Płocica. Zastąpił go Mateusz Kolański, syn Jana Kolańskiego, którego rodzina odgrywa obecnie wiodącą rolę w akcjonariacie VRG.