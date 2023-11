Wittchen pokazał plany na 2023 i 2024 rok. Analityk: byliśmy zbyt zachowawczy

Plan: utrzymanie rentowności

W sprawozdaniu zarząd Wittchenu podał, że plan na 2023 r. zakłada dwucyfrowy wzrost przychodów oraz stabilizację marż na sprzedaży brutto oraz operacyjnej. Analogiczny jest plan na 2024 rok.

Podczas telekonferencji z prasą, Jędrzej Wittchen, prezes firmy doprecyzował, że chodzi o marże w ujęciu procentowym.

Przy dwucyfrowym wzroście przychodów oznaczałoby to także wzrost zysków. Przedstawiciele firmy zaznaczają przy tym, że jest to plan i nie jest pewne, w jakim stopniu zostanie zrealizowany w tym roku. Będzie to zależało od trwającego już czwartego kwartału i jego wyników.

- To nie był najlepszy październik. Za to teraz jest listopad, osoby które nie zdecydowały się wcześniej, zaczynają robić zakup. Z niecierpliwością czekamy jak to się skończy, ale sprzedaż jest dobra – powiedział Jędrzej Wittchen.

Według przedsiębiorcy szczyt sezonu w czwartym kwartale przesunął się. - Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że pik sprzedaży przedświątecznej przesuwa się na sprzedaż przed czarnym piątkiem – powiedział Jędrzej Wittchen. Dodał, że liczy na udany grudzień.

Analitycy wskazują, że wyniki detalistów z przemysłu lekkiego będą się poprawiać dzięki tańszemu dolarowi, transportowi morskiemu oraz możliwości negocjacji cen cenom produkcji w Chinach.