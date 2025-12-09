Etap główny Parkiet Challenge dobiegł końca. Wyłonił dziewiątkę finalistów naszej zabawy. W klasyfikacji po trzech tygodniach Parkiet Challenge wygrywa „AdamBolek”, którego stopa zwrotu w tym okresie to ponad 23 proc., co oznacza wzrost początkowego kapitału do 24,6 tys. zł i to on wchodzi do finału z pierwszego miejsca. Ponad 20-proc. stopy zwrotu w ciągu trzech tygodni osiągnęło sześciu graczy. Aby dostać się do finału z etapu głównego, trzeba było z kolei wypracować co najmniej 19,03 proc. zysku.

Emocje na tym się jednak nie kończą. Do obsadzenia w finale jest jeszcze jedno miejsce. Zajmie je osoba z najwyższą stopą zwrotu z etapu dogrywkowego, który rozpoczął się w poniedziałek i potrwa tydzień. Sam wielki finał, który odbędzie się w siedzibie GPW, zaplanowany jest na 18 grudnia. Zasady finału są te same od lat – uczestnicy będą mieć do dyspozycji kontrakty z rynku terminowego. Najlepsi uczestnicy do finału zasiądą z kapitałem osiągniętym w pierwszym etapie Parkiet Challenge, a osoba, która awansuje z dogrywki – z wynikiem dogrywkowym. Na zwycięzcę czeka 20 tys. zł. Każdy jednak, kto weźmie udział w finałowej rozgrywce, otrzyma nagrodę pieniężną.

Parkiet Challenge premiuje tych, którzy nie boją się odważnych ruchów. Inwestowanie prawdziwych pieniędzy to zaś nie tylko szukanie „złotych strzałów”, ale przede wszystkim też kontrola i ograniczanie ryzyka. Z pomocą przychodzi tutaj dywersyfikacja.

– Inwestowanie często kojarzy się z dużymi zyskami, ale też z dużym stresem i ryzykiem. Jednym z najważniejszych sposobów na ograniczenie ryzyka jest dywersyfikacja. Co to oznacza w praktyce? Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Dywersyfikacja to nic innego jak rozłożenie pieniędzy na różne inwestycje. Zamiast trzymać wszystkie oszczędności np. w jednej spółce albo tylko na jednym rynku, podziel kapitał na mniejsze inwestycje.

– Dzięki temu, gdy jedna zawiedzie, inne mogą zadziałać ochronnie i ograniczyć straty – wskazuje Grzegorz Koczwara, dyrektor BM Alior Banku, i dodaje: – Pamiętaj, że dywersyfikacja nie wyeliminuje ryzyka rynkowego, ale może je znacząco ograniczyć – mówi Koczwara.