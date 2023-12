Czy i kiedy RPP wróci do obniżek stóp?

RPP ocenia przy tym, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, która w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji.

RPP podkreśla, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw zmian cen i aktywności gospodarczej.

Dłuższa przerwa

A jakich decyzji należy oczekiwać w kolejnych miesiącach? – Akcentowana przez władze monetarne niepewność może być pretekstem, by utrzymywać niezmienione stopy procentowe także na początku przyszłego roku. Co więcej, niewykluczone jest, że przez cały 2024 rok stopa referencyjna pozostanie na obecnym poziomie 5,75 proc. – uważa Sawicki.

Ekonomiści zgodnie podkreślają, że ewentualną zmianę w nastawieniu RPP poznamy najwcześniej w marcu, kiedy gotowe będę nowe prognozy NBP dotyczące PKB i CPI, a także gdy powinna być już jasność co do polityki gospodarczej w całym 2024 roku. Przy czym chodzi tu nie tylko tarcze antyinflacyjne, ale też decyzje co do zapowiadanych podwyżek wynagrodzeń w sferze budżetowej czy obniżki PIT.

– Biorąc wszystko pod uwagę, przestrzeń do dalszych obniżek stóp wydaje się bardzo niewielka. Być może trzeba będzie na nie poczekać nawet do 2025 roku – komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.