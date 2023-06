WykresDnia: Niemcy sprzeciwiają się zajęciu rosyjskich aktywów

Jeden z urzędników powiedział, że Marco Buschmann, niemiecki minister sprawiedliwości, przestudiował propozycje UE dotyczące przejęcia aktywów rosyjskiego banku centralnego i doszedł do wniosku, że są one prawnie niewykonalne. Rzecznik Buschmanna odmówił komentarza.

Podczas środowego spotkania z komisją kilku dyplomatów zaapelowało o ostrożność, twierdząc, że przed złożeniem formalnej propozycji należy odpowiedzieć na ważne pytania.

Odkąd UE i jej sojusznicy unieruchomili setki miliardów euro aktywów rosyjskiego banku centralnego po inwazji na Ukrainę, urzędnicy debatują nad sposobami wykorzystania części tych pieniędzy na odbudowę kraju.

Urzędnicy UE wycofali się z pomysłu całkowitej konfiskaty aktywów i zamiast tego szukają sposobów na zebranie części dochodów dla Kijowa. Jedną z możliwości jest nałożenie na depozytariuszy papierów wartościowych obowiązku wniesienia wkładu nadzwyczajnego z zysków generowanych w przypadku reinwestowania wpływów z unieruchomionych rosyjskich aktywów.

Wysoki rangą ukraiński urzędnik powiedział, że Kijów uważa, że ​​UE mogłaby pozyskać 3 miliardy euro rocznie z aktywów rosyjskiego banku centralnego. Urzędnik powiedział, że Ukraina rozważa również alternatywny program, w ramach którego komisja mogłaby wykorzystać przejęte rosyjskie aktywa jako zabezpieczenie, pod które mogłaby pożyczyć, aby zainwestować w zwrot, który byłby przeznaczony dla Kijowa.

– Wyzwanie polega na ustaleniu, co jest prawnie uzasadnione i możliwe do obrony – powiedział jeden z unijnych dyplomatów biorących udział w dyskusjach. – Jest to bardziej złożone niż ktokolwiek myślał na początku.