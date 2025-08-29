W sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, bez pracy pozostawało łącznie 3,02 miliona osób, co oznacza wzrost o 46 000 w porównaniu z poprzednim miesiącem – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis).
– Rynek pracy wciąż jest kształtowany przez kryzys gospodarczy ostatnich lat – powiedziała szefowa urzędu pracy Andrea Nahles.
„Pomimo symbolicznego ciężaru trzech milionów, pogorszenie się sytuacji na niemieckim rynku pracy nie jest nagłym zjawiskiem, lecz częścią dłuższego trendu. Od maja 2022 r., kiedy liczba bezrobotnych osiągnęła najniższy poziom 2,2 miliona, liczba ta stale rośnie. Ta trajektoria odzwierciedla podręcznikowe założenia ekonomii: gospodarka od ponad pięciu lat znajduje się w stagnacji, a przemysł stoi w obliczu poważnych wyzwań strukturalnych, więc pogorszenie sytuacji na rynku pracy było tylko kwestią czasu” – napisali ekonomiści ING.
Niemcy zmagają się z utrzymującą się słabą gospodarką, a cła importowe prezydenta USA Donalda Trumpa mogą po raz pierwszy doprowadzić do trzeciego roku bez wzrostu gospodarczego.
Sezonowo wyrównana stopa bezrobocia pozostała stabilna na poziomie 6,3 proc., zgodnie z prognozą analityków z sondażu Reutersa.
Jednak popyt na pracę spada. W sierpniu było 631 000 wolnych miejsc pracy, o 68 000 mniej niż rok temu.
– Globalna niepewność gospodarcza i agresja Rosji przeciwko Ukrainie nadal prowadzą do osłabienia gospodarki – powiedział minister pracy Baerbel Bas. „Cykliczne przeciwności losu nadal odciskają swoje piętno na rynku pracy i wymagają podjęcia środków zaradczych”.
Bas powiedział, że rząd zapewnił gospodarce znaczący impuls inwestycyjny, w tym specjalny fundusz infrastrukturalny o wartości 500 miliardów euro (585 miliardów dol.), po złagodzeniu reguł fiskalnych.
Ekonomiści i stowarzyszenia przedsiębiorców twierdzą jednak, że pełne efekty tych wydatków będą widoczne dopiero za kilka lat, a konieczne są dodatkowe środki, aby rozwiązać głęboko zakorzenione problemy strukturalne największej gospodarki Europy.
– Trzy miliony bezrobotnych to druzgocący dowód na brak reform w ostatnich latach – powiedział Rainer Dulger, prezes stowarzyszenia pracodawców BDA. – Niemcy potrzebują prawdziwej „jesieni reform”.
Jak poinformował Destatis, w lipcu w Niemczech pracowało około 45,8 miliona osób. Według wstępnych szacunków sezonowo skorygowana liczba pracujących pozostała praktycznie niezmieniona (+4000; 0,0 proc.) w porównaniu z poprzednim miesiącem. W maju i czerwcu 2025 roku zatrudnienie spadło w porównaniu z poprzednim miesiącem odpowiednio o 17 000 i 19 000 osób.
W porównaniu z lipcem 2024 r., liczba osób zatrudnionych w lipcu 2025 r. również praktycznie nie uległa zmianie (+1000, czyli 0,0 proc.). Zatrudnienie utrzymało się zatem na poziomie z roku poprzedniego trzeci miesiąc z rzędu (maj i czerwiec 2025 r.: również 0,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego).
Według wyników badania siły roboczej, w lipcu 2025 r. 1,74 mln osób było bezrobotnych. Stanowiło to wzrost o 149 tys., czyli o 9,4 proc. w porównaniu z lipcem 2024 r. Stopa bezrobocia wzrosła do 3,9 proc., co stanowi wzrost o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego (lipiec 2024 r.: 3,6 proc.).
Po uwzględnieniu czynników sezonowych i nieregularnych, liczba bezrobotnych w lipcu 2025 r. wyniosła 1,64 mln, nieznacznie więcej niż w czerwcu 2025 r. (+1000; +0,1 proc.). W porównaniu z poprzednim miesiącem skorygowana stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie 3,7 proc.
Sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła w lipcu znacznie bardziej niż oczekiwano, co pogorszyło prognozy dotyczące konsumpcji w trzecim kwartale.
Niemieckie ceny importowe spadły w lipcu o 1,4 proc. w ujęciu rok do roku, poinformował w piątek urząd statystyczny. Analitycy ankietowani przez agencję Reuters przewidywali spadek o 1,2 proc. Ceny eksportowe wzrosły rok do roku o 0,6 proc.