W sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, bez pracy pozostawało łącznie 3,02 miliona osób, co oznacza wzrost o 46 000 w porównaniu z poprzednim miesiącem – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis).

– Rynek pracy wciąż jest kształtowany przez kryzys gospodarczy ostatnich lat – powiedziała szefowa urzędu pracy Andrea Nahles.

„Pomimo symbolicznego ciężaru trzech milionów, pogorszenie się sytuacji na niemieckim rynku pracy nie jest nagłym zjawiskiem, lecz częścią dłuższego trendu. Od maja 2022 r., kiedy liczba bezrobotnych osiągnęła najniższy poziom 2,2 miliona, liczba ta stale rośnie. Ta trajektoria odzwierciedla podręcznikowe założenia ekonomii: gospodarka od ponad pięciu lat znajduje się w stagnacji, a przemysł stoi w obliczu poważnych wyzwań strukturalnych, więc pogorszenie sytuacji na rynku pracy było tylko kwestią czasu” – napisali ekonomiści ING.

W Niemczech spada popyt na pracę

Niemcy zmagają się z utrzymującą się słabą gospodarką, a cła importowe prezydenta USA Donalda Trumpa mogą po raz pierwszy doprowadzić do trzeciego roku bez wzrostu gospodarczego.

Sezonowo wyrównana stopa bezrobocia pozostała stabilna na poziomie 6,3 proc., zgodnie z prognozą analityków z sondażu Reutersa.