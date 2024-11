Zysk na akcję koncernu Nvidia wyniósł w zakończonym 27 października kwartale obrachunkowym 81 centów, podczas gdy średnio oczekiwano, że wyniesie on 75 centów. Przychód wyniósł natomiast 35,08 mld USD wobec oczekiwanych 33,16 mld USD. Licząc rok do roku, powiększył się on o 94 proc. Spółka przedstawiła prognozę mówiącą, że w obecnym kwartale będzie miała 37,5 mld USD sprzedaży. Analitycy dotychczas spodziewali się przychodu za ten kwartał wynoszącego 37,08 mld USD.

Jakie były przychody poszczególnych działów Nvidii?

Nvidia jest jednym z głównych beneficjentów boomu związanego z technologią sztucznej inteligencji. Jej zaawansowane procesory graficzne są wykorzystywane w rozwoju tej technologii. Popyt na nie jest bardzo duży. Obecnie za większość przychodów Nvidii odpowiadają klienci z branży centrów przetwarzania danych. Sprzedaż w tym sektorze wyniosła w trzecim kwartale obrachunkowym aż 30,8 mld USD. Część z klientów Nvidii - m.in. koncerny Microsoft i Oracle - zaczęły już otrzymywać najbardziej zaawansowany chip Nvidii o nazwie Blackwell. - Popyt na Blackwell powinien przewyższać podaż przez kilka kwartałów - stwierdziła Colette Kress, dyrektor finansowa Nvidii.

Biznes gamemingowy Nvidii osiągnął natomiast 3,28 mld USD przychodów. Średnio oczekiwano 3,03 mld USD. Koncern produkuje m.in. chipy dla konsol Nintendo Switch. Dział chipów dla branży motoryzacyjnej wypracował 449 mln USD przychodu (o 72 proc. więcej niż w takim samym okresie rok wcześniej) a dział profesjonalnych wizualizacji zwiększył przychód o 17 proc. do 486 mln USD.