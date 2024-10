Beata Javorcik: raport Draghiego wstrząsnął europejskim establishmentem

Tym, co proponuje Draghi, jest też m.in. ciepłe spojrzenie na kwestię wspólnego unijnego długu, do którego niechęć sygnalizuje kilka państw. Czy widzi pani szanse, aby – przynajmniej na jakichś polach, np. finansowania obronności albo badań i rozwoju – zabieg ze wspólnym długiem z pandemii Covid-19 został powtórzony? Rynki zacierają ręce na takie papiery.

To jest kwestia polityczna. Raport nawołuje do tego, by stymulować inwestycje, które stworzą fundamenty pod przyszły rozwój. Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze: wydawać wspólnie na poziomie unijnym. To oznaczałoby, że każdy kraj miałby dostęp do takich funduszy. Lub po drugie: można pozwolić krajom np. na dalsze luzowanie zasad pomocy publicznej.

Problem z tym drugim podejściem jest taki, że kraje z większą przestrzenią fiskalną mogą ściągać inwestycje z krajów o mniejszej takiej przestrzeni. Jest też ryzyko, że konkurencja między krajami w rozdawaniu subsydiów np. doprowadziłaby do tego, że przepłacilibyśmy wszyscy za pewne inwestycje.

Pierwszy scenariusz jest pozytywny w tym sensie, że zmusza do wydawania pieniędzy na konkretne cele. Każdemu rządowi jest trudno zainwestować w coś, co zaprocentuje za dekadę, bo najczęściej za cztery lata ma już następne wybory i musi coś wyborcom pokazać. Fundusze unijne rozwiązują ten problem niechęci do długoterminowych inwestycji. Kontrowersyjną rzeczą jest to, jak coś takiego sfinansować. To wymagałoby większych transferów z krajów do budżetu unijnego, wspólnego długu albo wspólnych unijnych podatków. I to są sprawy bardzo kontrowersyjne politycznie.

A poza planem Draghiego: co jeszcze zajmuje teraz europejskich ekonomistów? Listopadowe wybory w USA?

Tak, one są bardzo ważne. Trump zapowiada nałożenie 10-procentowych ceł na cały import, także z Europy. Według analizy Goldmana Sachsa to obniżyłoby wzrost w strefie euro o 1 procent. Podniesienie ceł w USA byłoby kosztowne dla Europy.

W przypadku zwycięstwa Trumpa przewiduję też szybszą eskalację wojny handlowej z Chinami. O ile za jego pierwszej prezydentury polityka handlowa wobec Chin była postrzegana jako aberracja, to teraz jest ona w zasadzie jedynym tematem, co do którego demokraci i republikanie zgadzają się ze sobą. Myślę, że chociaż obie administracje – Harris lub Trumpa – utrzymałyby, a i pewnie podwyższyłyby cła wobec Chin, to jednak ta eskalacja byłaby większa za prezydentury Trumpa. Europa stanęłaby przed wyborem – czy dołączyć do wojny handlowej, czy bronić swoich interesów w inny sposób.

Jak wynika z najnowszej prognozy EBOR w 2024 r. polska gospodarka urośnie o 3,2 proc., w 2025 r. o 3,8 proc. W obu przypadkach to rewizje w górę o 0,3 pkt proc. względem prognozy z maja.

W pierwszej połowie wzrost wyniósł 2,9 proc. rok do roku, a w drugim kwartale wzrost był silniejszy niż w pierwszym. Z jednej strony mamy słabą sytuację na rynkach eksportowych, a to odbija się negatywnie na produkcji przemysłowej. Ale z drugiej widzimy wzrost popytu krajowego, który napędza wzrost PKB.