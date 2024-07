Gorsza chińska koniunktura ciąży wynikom spółek z Europy

Akcje LVMH, największego na świecie holdingu z branży dóbr luksusowych, traciły w środę na giełdzie w Paryżu nawet 5 proc. Inwestorzy reagowali w ten sposób na jego rozczarowujący raport finansowy. LVMH miał w II kwartale 20,98 mld euro przychodu, podczas gdy średnio prognozowano, że będzie to 21,6 mld euro. Do pogorszenia wyników przyczyniła się gorsza sprzedaż w Chinach. LVMH to jedna z europejskich spółek, które mocno odczuwają spowolnienie gospodarcze w Państwie Środka.