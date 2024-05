Niemieccy konsumenci wciąż nie chcą kupować

Nastroje konsumentów rosną w miarę jak siła nabywcza będzie się poprawiać w związku ze spadającą inflacją. Wybiegający w przyszłość indeks klimatu konsumenckiego GfK dla Niemiec przewiduje, że pewność siebie wzrośnie w czerwcu do -20,9 z -24,0 w tym miesiącu. Rodzi to nadzieję, że produkcję przemysłową wspierać będzie także konsumpcja prywatna. W I kwartale spożycie spadło o 0,4%.

Reakcje rynku

Dane dotyczące zaufania konsumentów za czerwiec wzbudziły zainteresowanie inwestorów. Tendencje wzrostowe zaufania konsumentów mogą napędzać wydatki konsumenckie i inflację wynikającą z popytu. EBC może opóźnić plany obniżek stóp procentowych po czerwcu, aby ograniczyć wydatki i złagodzić presję inflacyjną wywołaną popytem.

W czerwcu niemiecki wskaźnik klimatu konsumenckiego GfK wzrósł z -24,0 do -20,9. Ekonomiści oczekiwali wzrostu do -22,5. Jak wynika z majowego sondażu, oczekiwania dochodowe wzrosły o 1,8 pkt. do 12,5 pkt. Skłonność do oszczędzania spadła o 10 pkt. do 5 pkt., najniższego poziomu od sierpnia 2023 r. (0,5 pkt.). W maju skłonność do oszczędzania wyniosła 14,9 pkt. Skłonność do zakupów wzrosła o 0,3 pkt. do -12,3 pkt. Pomimo wzrostu pozostała niska, co zwiększa niepewność co do perspektyw wydatków gospodarstw domowych. Poprawiły się nastroje konsumentów co do perspektyw gospodarczych. Oczekiwania gospodarcze wzrosły o 9,1 pkt. do 9,8 pkt.

Pomimo tendencji wzrostowej Indeksu Klimatu Konsumenckiego GfK, skłonność do zakupów kreśli niepewne perspektywy wydatków konsumenckich pomimo wyraźnego spadku skłonności do oszczędzania.

Słabe wydatki konsumenckie mogą osłabić presję inflacyjną wynikającą z popytu i pozwolić EBC na obniżkę stóp procentowych.