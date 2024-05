Prognozowana marża brutto waha się w przedziale od 74,8-75,5 proc., a na cały rok obrotowy spółka przewiduje wartości ok. 75 proc. Przewidywany wzrost wydatków operacyjnych w całym roku wynosi ok. 40 proc., a w drugim kwartale spodziewają się wydatków wynoszących ok. 4 mld USD.

W związku z rekordowymi wynikami i optymistycznymi prognozami na przyszłość, Nvidia ogłosiła 10-krotny podział akcji oraz zwiększenie wypłaty dywidendy. Podział akcji nastąpi 7 czerwca 2024 r., a wypłata dywidendy zostanie zwiększona o 150 proc. do 0,10 USD, co po podziale będzie oznaczało 0,01 USD na akcję.

Największą i najważniejszą działalnością firmy jest sprzedaż centrów danych, która obejmuje chipy AI, a także wiele dodatkowych części potrzebnych do obsługi dużych serwerów AI.

Nvidia poinformowała, że jej kategoria centrów danych wzrosła o 427 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku do 19,4 miliarda dolarów. Dyrektor finansowy Nvidii, Colette Kress, powiedziała w oświadczeniu, że było to spowodowane dostawami procesorów graficznych firmy "Hopper", w tym procesora graficznego H100.

Nvidia podkreśliła również wysoką sprzedaż swoich części sieciowych, które są coraz ważniejsze, ponieważ firmy budują klastry dziesiątek tysięcy chipów, które muszą być połączone. Nvidia poinformowała, że ma 3,2 miliarda dolarów przychodów z sieci, głównie z produktów Infiniband, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w zeszłym roku.

Nvidia, zanim stała się czołowym dostawcą dla dużych firm budujących sztuczną inteligencję, była znana przede wszystkim jako firma produkująca sprzęt do gier 3D. Przychody firmy z gier wzrosły w ciągu kwartału o 18 proc. do 2,64 mld USD.