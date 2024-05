Nvidia znów przebija oczekiwania rynku i raportuje rekordowe wyniki

Poza lepszymi wynikami na poziomie wszystkich najistotniejszych danych finansowych, spółka zapowiedziała także podział akcji 10-1 oraz podwyższenie dywidendy. W reakcji na wyniki spółka notuje wzrost w handlu posesyjnym w wysokości ok. 4%.

Akcje Nvidii rosną o 4% w posesyjnym handlu. Źródło: xStation XTB

Spółka zaraportowała przychody w wysokości 26,04 mld $ (+260% r/r), co stanowi poziom aż o 5% wyższy niż prognozowano. W ujęciu r/r oznacza to dynamikę w wysokości 262%. Wśród segmentów najlepiej dalej radzi sobie segment Data Center, który wzrósł do 22,56 mld $ i przebił oczekiwania rynku o 6,78%. Lepsze wyniki Nvidia osiągnęła także w Gamingu, drugim najważniejszym segmencie przychodów, w którym zaraportowała 2,6 mld $ (o 1,17% wyżej od konsensusu).

Przychody Nvidii według segmentów. Źródło: Bloomber Finance L.P., XTB Research XTB

Poza wyższymi przychodami spółce udało się także zaraportować lekko niższe od prognoz wydatki operacyjne, co przełożyło się na mocną poprawę marż w ujęciu r/r (marża brutto wzrosłą o 12,1 p.p. do 78,9%). W efekcie spółka osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 18 mld $, co stanowi aż 492% wyższy wynik niż w poprzednim roku oraz zysk netto w wysokości 15,24 mld $ (+461% r/r oraz +9% wobec oczekiwań analityków). Na poziomie zysku na akcję spółka zaraportowała 6,12 $, co również przebija konsensus rynkowy prognozujący 5,65 $.