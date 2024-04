Wzrost PKB Chin silniejszy niż prognozowano. Ożywienie gospodarcze pozostaje kruche

Jak kryzys na rynku nieruchomości ciąży wzrostowi gospodarczemu Chin?

We wtorek opublikowano również szereg danych gospodarczych za marzec. Wynika z nich, że wzrost chińskiej produkcji przemysłowej wyhamował z 7 proc. w lutym do 4,6 proc. w marcu, a średnio prognozowano, że wyniesie on 6 proc. Sprzedaż detaliczna zwolniła z 5,5 proc. do 3,1 proc., a oczekiwano jej wzrostu o 4,6 proc. Wzrost inwestycji w aglomeracjach miejskich przyspieszył z 4,2 proc. do 4,5 proc. Ceny nieruchomości spadły jednak w marcu o 2,2 proc. rok do roku, po lutowym spadku o 1,4 proc. Kryzys w sektorze nieruchomości jest obecnie jednym z głównych problemów gospodarki chińskiej.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Czy Państwo Środka rozpocznie własne QE? Jeden cytat z przemówienia chińskiego przywódcy Xi Jipinga został uznany za możliwą zapowiedź rozpoczęcia przez Ludowy Bank Chin podobnego programu skupu obligacji jak realizowane wcześniej przez kraje Zachodu czy Japonię. Jak na razie brakuje jednak innych sygnałów mówiących, że bank centralny sięgnie po tego typu mechanizm.

- Ożywienie gospodarcze pozostaje kruche. O ile spodziewamy się, że krótkoterminowa stymulacja fiskalna będzie wspierała gospodarkę, to jest mało prawdopodobne, że zapobiegnie ona powrotowi spowolnienia. Gospodarka mierzy się z wyzwaniami strukturalnymi, zwłaszcza w sektorze nieruchomości. Pomimo trwających spadków sprzedaży domów, które były kontynuowane w marcu, korekta w budownictwie ledwie się zaczęła. Spodziewamy się ostrego negatywnego dostosowania w nadchodzących latach, co będzie ciążyło na wzroście gospodarczym w średnim terminie — wskazuje Zichun Huang, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.