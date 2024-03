Indeks niemieckiego klimatu biznesowego Ifo wzrósł z 99,2 pkt w maju do 101,8 pkt w czerwcu, czyli najwyższego poziomu od dwóch lat. Wskaźnik oceniający sytuację bieżącą zwiększył się z 95,7 pkt do 99,6 pkt, a subindeks mierzący oczekiwania na przyszłość wzrósł ze 102,9 pkt do 104 pkt, czyli do najwyższego poziomu od ponad dekady.