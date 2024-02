Berkshire przyciąga dobrymi wynikami

Akcje Berkshire Hathaway (klasy B), czyli firmy inwestycyjnej miliardera Warrena Buffeta, zyskiwały na początku poniedziałkowej sesji 1,1 proc. Od początku roku urosły już o 16 proc., a kapitalizacja tej spółki sięgnęła 905,8 mld USD. Inwestorzy dobrze przyjęli jej wyniki za IV kwartał.

Berkshire Hathaway miała we wspomnianym kwartale 8,48 mld USD zysku operacyjnego wobec 6,63 mld USD w takim samym okresie rok wcześniej. Jej zysk netto wzrósł do 37,6 mld USD. Buffett uważa jednak ten wskaźnik za mogący wprowadzać w błąd inwestorów i radzi im, by zwracali większą uwagę na zysk operacyjny. Na koniec roku Berkshire Hathaway miała 167,6 mld USD w gotówce. Buffett przyznał w swoim dorocznym liście do inwestorów, że jest obecnie na rynku niewiele firm, w które mógłby zainwestować, by znacząco poprawić wyniki holdingu.