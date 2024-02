Wzrost gospodarczy powraca do naszego regionu

Przez dłuższy czas najwyższą inflację konsumencką w UE miały Węgry. Jeszcze rok temu, w lutym 2023 r., sięgała 25,4 proc. W styczniu 2024 r. zeszła już jednak do 3,8 proc. i była najniższa od marca 2021 r. Przyczyniło się do tego to, że Węgry mają najwyższą stopę procentową w UE, na poziomie 10 proc. W ciągu ostatnich kilku miesięcy została ona już jednak obniżona czterokrotnie. Cykl luzowania polityki pieniężnej zaczął się, gdy stopa wynosiła 13 proc.

Te kraje regionu, które należą do strefy euro, prawdopodobnie zaczną doświadczać luzowania polityki pieniężnej dopiero w czerwcu. Europejski Bank Centralny sugerował, że może wtedy zacząć obniżać swoją główną stopę procentową, wynoszącą dziś 4,5 proc. Jeśli chodzi o inflację, sytuacja jest jednak w krajach strefy euro dość zróżnicowana. W Estonii inflacja konsumencka przyspieszyła w styczniu do 4,7 proc., w Chorwacji wyhamowała do 4,1 proc., na Słowacji zmalała do 3,9 proc., w Słowenii zwolniła do 3,3 proc., na Łotwie lekko przyspieszyła do 0,9 proc., a na Litwie spadła do zaledwie 0,7 proc. i była najniższa w Europie.

W Czechach inflacja wyhamowała z 6,9 proc. w grudniu do 2,3 proc. w styczniu, a w Polsce zeszła w tym czasie z 6,2 proc. do 3,9 proc. Czeski Bank Narodowy obniżył już główną stopę procentową dwukrotnie, ostatnim razem aż o 75 pkt baz., do 6,25 proc. Narodowy Bank Polski dokonał natomiast w zeszłym roku dwóch cięć stóp procentowych, łącznie o 100 pkt baz. Na lutowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 5,75 proc. i na razie nie zanosi się na jej dalsze obniżki.HK