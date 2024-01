Giełdy łapią oddech po rekordach

Wskaźnik Dow Jones Industrial zaczął wtorkową sesję od spadku o 0,1 proc. Dzień wcześniej ustanowił rekord i po raz pierwszy w historii przebił 38 tys. pkt. S&P 500 rósł zaś na początku wtorkowej sesji o 0,2 proc. On również dzień wcześniej ustanowił rekord, a w piątek pokonał szczyt ze stycznia 2022 r.

32 proc. ZYSKAŁ AMERYKAŃSKI INDEKS GIEŁDOWY DOW JONES INSTURIAL OD MINIMUM Z PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Nasdaq Composite jeszcze nie pobił rekordu z listopada 2021 r., ale we wtorek brakowało mu do tego poziomu mniej niż 5 proc. Amerykańskie indeksy giełdowe dały się więc ponieść fali optymizmu, którą czasem jednak przerywa chęć realizacji zysków przez inwestorów. W USA rozkręca się sezon publikacji wyników kwartalnych firm, a liczony przez CNN indeks chciwości i strachu na rynkach pokazuje 71 pkt, co oznacza „chciwość”.

– Nie było oznak recesji w USA w IV kwartale, a ten sezon wyników jest bardzo ważny. Inwestorzy chcą zobaczyć prognozy spółek dotyczące popytu konsumentów i marż na 2024 r. – twierdzi Kenneth Broux, strateg Societe Generale.