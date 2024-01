Jak jemeńscy rebelianci wzięli na cel globalny transport morski

Kolejnym atakom nie towarzyszyła już taka „kurtuazja”. 24 listopada maltański statek CMA CGM „Symi” (należący do firmy kontrolowanej przez Izraelczyka Idana Ofera) został trafiony dronem Shahed na Oceanie Indyjskim. 3 grudniu pociskiem przeciwkorętowym został zaatakowany bahamski „Unity Explorer (należący do Dana Ungera, syna Abrahama Ungera).Tego samego dnia lekko uszkodzone w atakach rakietowych zostały panamskie statki „Number 9” i „Sophie II”. 3 grudnia pocisk trafił w norweski okręt Strinda, a 13 grudnia Huti próbowali zająć zarejestrowany na Wyspach Marshalla okręt „Admore Encounter”. Gdy się to nie udało, niecelnie ostrzelali go rakietami. 15 grudnia ataki Huti wywołały natomiast pożary na liberyjskich okrętach „Al Jasrah” i MSC „Palatium III”, a 18 grudnia na kajmańskim „Swan Atlantic”. W nocy z 30 na 31 grudnia Huti próbowali natomiast zdobyć singapurski statek „Maersk Hangzhou”, uszkodzili go rakietami, ale natknęli się na amerykański okręt wojenny realizujący operację „Strażnik dobrobytu". Stracili dziesięciu ludzi. 10 stycznia Huti dokonali natomiast nieudanego ataku 21 dronami i rakietami przeciwko brytyjsko-amerykańskiemu zespołowi okrętów wojennych. Koalicja międzynarodowa (złożona z: USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Bahrajnu, Danii, Grecji, Niderlandów, Norwegii, Singapuru, Sri Lanki i Seszeli) zaczęła im ograniczać swobodę działania, ale to nie zniechęca ich do kontynuowania ataków. Ich powstrzymanie wymagałoby kontroli nad wybrzeżem Jemenu, a na razie wygląda na to, że USA nie mają ochoty wysyłać wojsk do tego kraju. W nocy z czwartku na piątek amerykańskie i brytyjskie lotnictwo zbombardowało jednak 60 celów związanych z Huti w Jemenie.Konflikt może się więc jeszcze zaostrzyć.

Czas eskalacji

Huti nie wstrzymali ataków na żeglugę międzynarodową, gdyż są pewni wsparcia Iranu. Odnotowano na jemeńskich wodach obecność irańskiego statku wywiadowczego. Jest on podejrzewany o udzielanie im wsparcia w wyborze celów. Sami Irańczycy też sięgnęli po „piractwo”. W czwartek w Zatoce Omańskiej został porwany tankowiec „St. Nikolas”. Statek ten był wcześniej zaangażowany w łamanie sankcji naftowych nałożonych na Teheran. Irańczycy oficjalnie tłumaczą, że to porwanie ma być „rekompensatą” za ropę naftową „ukradzioną przez USA”.

Według niemieckiego instytutu IfW Kiel, kryzys na Morzu Czerwonym przyczynił się do tego, że globalny handel skurczył się w grudniu o 1,3 proc. O ile w listopadzie przez Morze Czerwone transportowanych było średnio 500 tys. kontenerów dziennie, to w grudniu liczba ta spadła do około 200 tys. dziennie. Dane za styczeń prawdopodobnie będą jeszcze gorsze. Okręty płynące z Azji Wschodniej do Europy nadkładają 20 dni drogi, by ominąć niebezpieczne akweny. To kolejny dowód na to, że nawet konflikt w odległym, biednym kraju może mieć znaczący wpływ na zglobalizowaną gospodarkę. Zbyt rzadko myślimy o tym, jak długą drogę czasem muszą odbyć towary od producentów do naszych sklepów.

Kanał Panamski zagrożony przez niski poziom wód w jeziorze

Nie tylko konflikty zbrojne i piractwo zagrażają kluczowym szlakom żeglugowym na świecie. Kanał Panamski, czyli szlak łączący Atlantyk z Pacyfikiem, jest zagrożony z powodu suszy. Niski stan wody w zasilającym go sztucznym jeziorze Gatun sprawił, że zarząd Kanału Panamskiego wprowadził ograniczenia dotyczące liczby statków przepływających tym szlakiem oraz ich zanurzenia. O ile w normalnych czasach przepływało tamtędy średnio 36–40 statków dziennie, o tyle od listopada może to robić 21 okrętów dziennie. Od lutego ich liczba zostanie zmniejszona do 18 dziennie.

„Symulacje Allianz Trade sugerują, że spadek liczby statków przepływających przez kanał o -1 punkt procentowy z powodu epizodów suszy zmniejsza globalny handel towarami średnio o 0,14 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. Przed suszą kanał był wykorzystywany niemal w pełni, a do lipca przepływało przez niego średnio 35 statków dziennie. Szacujemy, że zmniejszenie liczby statków przepływających przez kanał może mieć skumulowany wpływ w wysokości -1,3 punktu procentowego w 2023 roku. W najgorszym scenariuszu może to obniżyć wzrost wolumenu światowego handlu towarami o około -6 punktów procentowych, jeśli ograniczenia zostaną przedłużone do końca 2024 r., co doprowadziłoby do recesji w światowym handlu towarami” – piszą analitycy Allianz Trade.

Problemy z przepustowością Kanału Panamskiego teoretycznie powinny ożywić zainteresowanie budową konkurencyjnej przeprawy, czyli Kanału Nikaraguańskiego. Socjalistyczne władze Nikaragui reaktywowały ten projekt w zeszłej dekadzie i planowały zbudować ten kanał wspólnie z Chińczykami. Nie przełożyło się to jednak na żadne konkretne prace inżynieryjne. Chińska firma HKND mająca budować ten kanał w 2018 r. zamknęła swoje biura. Zachowała jednak koncesję wydaną przez rząd Nikaragui.