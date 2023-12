WykresDnia: Unia Europejska poluzuje zasady budżetowe

Teraz, gdy osiągnięto porozumienie polityczne, państwa członkowskie UE będą zwracać się do Parlamentu Europejskiego o poparcie dla przyjęcia wiążących przepisów przed czerwcowymi wyborami europejskimi. Projekt tekstu przewiduje zasady bardziej dostosowane do szczególnej sytuacji każdego kraju, umożliwiając podmiotom wydającym duże pieniądze wolniejszą drogę do oszczędności. Bruksela proponuje, aby państwa członkowskie przedstawiły własną ścieżkę dostosowań na okres co najmniej czterech lat, aby zapewnić stabilność swojego zadłużenia. Wysiłki w zakresie reform i inwestycji zostaną nagrodzone możliwością wydłużenia okresu dostosowania budżetowego do siedmiu lat, aby uczynić go mniej brutalnym. Cele byłyby powiązane ze zmianami wydatków, co niektórzy uważają za wskaźnik bardziej istotny niż deficyty, które mogą zmieniać się w zależności od poziomu wzrostu.

Aby zadowolić Niemcy, każdy kraj z nadmiernym deficytem będzie zmuszony podjąć minimalny wysiłek w celu jego zmniejszenia, który może wynosić 0,5 pkt proc. rocznie. Paryż wynegocjował jednak od Berlina zawieszenie tej klauzuli na lata 2025-2027, podczas którego uwzględniony zostanie wzrost kosztu długu związany z wysokimi stopami procentowymi. Berlin chce także docelowego deficytu publicznego na poziomie 1,5 proc. PKB przypisanego najbardziej zadłużonym krajom, aby zachować margines bezpieczeństwa w stosunku do trzyprocentowego pułapu. Aby to osiągnąć, konieczna będzie korekta o co najmniej 0,4 pkt PKB rocznie, która w przypadku reform i inwestycji może zostać obniżona do 0,25 pkt. Zadłużenie będzie musiało spadać średnio o jeden pkt proc. rocznie przez cztery do siedmiu lat.