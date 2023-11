Na rynku gazu spokojny początek sezonu grzewczego

Notowania holenderskich kontraktów na gaz ziemny, które jeszcze na początku tygodnia próbowały schodzić najniżej od sześciu tygodni, lekko odbijały, zbliżając się do 47 euro za MWh. Choć potwierdza to, że w krótkim terminie na rynku nadal obowiązuje tendencja boczna, to na cenach zaciążyły obniżki prognoz analityków banku Goldman Sachs.

Gaz stanieje