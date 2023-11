Kapitał zagraniczny uciekł z chińskich giełd

– Część inwestorów nie będzie lokować pieniędzy w Chinach z powodów innych niż wyceny czy wzrost. Mogą tego unikać choćby ze względów geopolitycznych. Wielu inwestorów ma też inne opcje niż Chiny – wskazuje Aaron Costello, szef działu ds. Azji w funduszu Cambridge Associates.

Część analityków wskazuje jednak, że wyceny chińskich akcji stały się w ostatnich miesiącach bardziej atrakcyjne. Współczynnik C/Z dla indeksu MSCI China (licząc dla zysków prognozowanych na nadchodzące 12 miesięcy) wynosi 11,8, podczas gdy średnio w ciągu ostatnich pięciu lat sięgał 14,8.

– Tym, co naprawdę nas ekscytuje, są wyceny. Są one niskie. To dla nas dobry punkt wejścia, by zajmować pozycje, dzięki którym skorzystamy z długoterminowego wzrostu – uważa Tariq Ahmad, szef działu Azji i Pacyfku we Franklin Templeton.