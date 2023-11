Z analizy przeprowadzonej przez brytyjską organizację Oxfam oraz dwoje amerykańskich naukowców – Beatriz Barros i Richarda Wilka – wynika, że 12 najbogatszych miliarderów odpowiada za roczną emisję 17 mln ton dwutlenku węgla oraz jego ekwiwalentu. Te wyliczenia obejmują nie tylko emisje gazów cieplarnianych z ich samochodów, jachtów, prywatnych odrzutowców, śmigłowców oraz rezydencji, ale też pochodzące z ich inwestycji. Emitują więc rocznie tyle gazów cieplarnianych, co 2,1 mln domów lub prawie pięć dużych elektrowni węglowych.

Największy ślad węglowy zostawia meksykański potentat Carlos Slim. Wynosi on około 7 mln ton gazów cieplarnianych rocznie. Na drugim miejscu znalazł się Bill Gates, odpowiedzialny za emisje wynoszące ponad 6 mln ton rocznie. Trzecie miejsce należy do Jeffa Bezosa, który przyczynia się do emitowania ponad 1,7 mln ton gazów cieplarnianych rocznie. Sam jego jacht Oceanco emituje rocznie co najmniej 7154 tony gazów cieplarnianych. Oczywiście wielu spośród tych miliarderów chętnie sponsoruje różne inicjatywy ekologiczne. Na przykład Bezos wyłożył 10 mld USD na swój Earth Fund mający finansować takie przedsięwzięcia. HK