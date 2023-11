WykresDnia: Chiny wysyłają swoje towary do USA bardziej okrężnymi trasami

https://pbs.twimg.com/media/F_Tq6nTW8AApNdP?format=png&name=small

Tarcia wokół kwestii gospodarczych i rosnące napięcia geopolityczne między Stanami Zjednoczonymi a Chinami pobudziły przepływy handlowe i inwestycje między Waszyngtonem a Meksykiem. Kraj ten zastąpił Chiny i Kanadę w roli głównego partnera handlowego Ameryki. Już w sierpniu Bank Rezerw Federalnych w Dallas poinformował, że Meksyk oficjalnie zastąpił Chiny na pozycji głównego partnera handlowego Ameryki. Od stycznia do kwietnia 2023 r. wartość handlu między USA a Meksykiem osiągnęła 263 miliardy dolarów, przewyższając obroty Chin i Kanady. A w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2023 r. Chiny zaimportowały do ​​Stanów Zjednoczonych towary o wartości 239,06 USD. Meksyk po raz kolejny ugruntował swoją pozycję głównego partnera handlowego Ameryki, przewożąc towary o wartości 274,95 mld USD między obydwoma krajami w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku. W lipcu handel z Meksykiem stanowił 15 proc. towarów eksportowanych i importowanych przez USA, czyli nieco więcej niż łączna wartość handlu Ameryki z Chinami, która wyniosła 14,6 proc. Meksyk wyprzedził Chiny w roli głównego rynku eksportowego. Meksyk – Stany Zjednoczone całkowity handel w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2023 r. wyniósł 186,96 mld dolarów w porównaniu z towarami wysłanymi do Chin o wartości 83,25 mld dolarów.

Korzyści z przeniesienia źródeł dostaw do Meksyku mają ogromne znaczenie w piątym roku wojny handlowej między USA a Chinami, która wciąż nabiera tempa. Stany Zjednoczone nałożyły cła odwetowe w wysokości od 7 do 25 proc. na import z Chin o wartości 350 miliardów dolarów. Co więcej, administracja USA wymaga, aby 75 proc. zawartości pojazdu było produkowane w Ameryce Północnej. Wysyłka kontenera z Chin do Stanów Zjednoczonych zajmuje co najmniej trzy tygodnie, a w przypadku Meksyku – zaledwie trzy dni. Może pomóc w lepszym zarządzaniu produkcją i obniżeniu kosztów pracy. Średnie koszty wynagrodzeń w produkcji są w Meksyku stosunkowo niskie i wynoszą około 480 dolarów miesięcznie w porównaniu z 840 dolarów w Chinach.

Rola Meksyku w stosunkach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi będzie rosnąć. Na lipcowym posiedzeniu Komisji Wolnego Handlu USMCA Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada zobowiązały się do produkcji w Ameryce Północnej 25 proc. tego, co obecnie importują z Azji, w ramach nowego dążenia do promowania integracji gospodarki regionu, która może zwiększyć produkt krajowy brutto Meksyku o dwa punkty procentowe. Według analityków finansowych w ciągu następnej dekady do Meksyku może napłynąć od 60 do 150 miliardów dolarów w ramach wysiłków zmierzających do przeniesienia produkcji bliżej ośrodków konsumpcji. W rezultacie chiński udział w światowym przemyśle przetwórczym może stanąć przed okresem niższego wzrostu. Meksyk ze swoją skromną gospodarką i dziesięciokrotnie mniejszą liczbą ludności niż Chiny nie jest jednak w stanie przejąć roli Chin jako czołowego dostawcy.