Jesteśmy już za publikacjami ważnych danych z perspektywy polskiej gospodarki. Inflacja CPI spadła do 10,8% r/r, natomiast miesięcznie był to spadek o 0,2% m/m. To dobre informacje, choć do osiągnięcia celu brakuje jeszcze bardzo dużo. Słabnie jednak perspektywa wzrostu gospodarczego w Polsce patrząc na bardzo słaby odczyt indeksu PMI, który spada do poziomu 43,5 punktów. Czy to oznacza koniec siły naszej waluty, a druga połowa tego roku przyniesie słabość gospodarki, która jednak z perspektywy inflacyjnej nie będzie taka zła?