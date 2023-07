Zysk netto banku JPMorgan Chase wzrósł w drugim kwartale aż o 67 proc., do 14,5 mld USD. Jego zysk na akcję wyniósł 4,75 USD, podczas gdy średnia prognoz analityków mówiła, że sięgnie on 4,37 USD. Wpływ na wysokość tego wskaźnika miało przejęcie przez JPMorgan Chase upadłego First Republic Banku. Bez tej transakcji zysk na akcję wyniósłby 4,37 USD. Wzrósł też jednak przychód JPMorgana. Powiększył się on o 34 proc. do 42,4 mld USD. Średnio oczekiwano, że wyniesie 38,96 mld USD.

Pozytywnie zaskoczył inwestorów również Citigroup. Jego zysk netto co prawda spadł o 36 proc,. do 2,9 mld USD, ale zysk na akcję był wyższy niż prognozowano. Sięgnął 1,33 USD, wobec oczekiwanych 1,30 USD. Przychód spadł tylko o 1 proc., do 19,44 mld USD, podczas gdy spodziewano się, że wyniesie on 19,29 mld USD.

Dobre wyniki wypracował też bank Wells Fargo. Jego zysk netto wzrósł rok do roku z 3,1 mld USD do 4,9 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 1,25 USD, podczas gdy spodziewano się, że sięgnie on 1,16 USD. Przychód sięgnął 20,53 mld USD, wobec oczekiwanych 20,12 mld USD.

- Nasza spółka pozostaje silną i mamy znaczące okazje, by poprawić to, jak służymy naszym klientom. Gospodarka USA nadal jest w lepszej kondycji, niż wielu ludzi się spodziewało i choć dojdzie pewnie do dalszego spowolnienia gospodarczego i utrzymywania się niepewności, to jest dosyć możliwe, że zakres scenariuszy stanie się węższy w ciągu kilku najbliższych kwartałów - stwierdził Charlie Scharf, prezes Wells Fargo