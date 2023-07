Co bunt Prigożyna mówi nam o działaniu państwa rosyjskiego?

8 tys. – tyle miały liczyć, według brytyjskiego wywiadu, siły Grupy Wagnera biorące udział w buncie. Prigożyn mówił, że jest ich 25 tys.

50 tys. – na tyle oceniano siły Grupy Wagnera w grudniu 2022 r. W kwietniu 2022 r. miały one wynosić 8 tys. Później zostały zasilone przez skazańców.

Generał SWR, czyli twórca tajemniczego konta w serwisie Telegram podającego wiele trudnych do zweryfikowania rewelacji z wewnątrz Kremla, stwierdził, że Prigożyn w ostatnich miesiącach utracił bezpośredni dostęp do Putina, a pośrednicy mający przekazywać jego prośby i opinie często mieli interes w tym, by ów kontrowersyjny oligarcha popadł w niełaskę. Putin zaczął postrzegać go jako potencjalne zagrożenie polityczne i człowieka zagrażającego stabilności systemu. Dał więc Szojgu zielone światło na unieszkodliwienie Prigożyna i Grupy Wagnera.

Prigożyn jednak cały czas miał przyjaciół w Głównym Zarządzie (GU) Sztabu Generalnego (czyli w wywiadzie wojskowym, znanym wcześniej jako GRU). Razem z nimi zaplanował uderzenie wyprzedzające. Sfingował atak rakietowy na obozy Grupy Wagnera, na kilka godzin zanim miało dojść do prawdziwego ataku. To był początek puczu. Prigożyn był wcześniej przekonywany przez ludzi z GU, że armia szybko przejdzie na jego stronę. W praktyce większość jej jednostek przyjęła bierną postawę, co rozczarowało Prigożyna i pozbawiło nadziei na zwycięstwo. Rozpoczęły się więc prowadzone za pośrednictwem Łukaszenki negocjacje pomiędzy nim a Nikołajem Patruszewem, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i zarazem byłym szefem FSB (cywilnej bezpieki). To one doprowadziły do zakończenia puczu. Putin w nich nie uczestniczył i był ponoć niezadowolony z tego, że przyznano Prigożynowi gwarancje bezpieczeństwa. – Mam w d... te gwarancje – miał powiedzieć według generała SWR.

Ile w tym prawdy? Nie da się tych rewelacji zweryfikować. Pewnym jest jednak to, że Grupę Wagnera podczas operacji w Afryce i na Bliskim Wschodzie łączono z wywiadem wojskowym, a wielu jej dowódców (z osławionym Dmitrijem Utkinem „Wagnerem” na czele) służyło wcześniej w Specnazie GRU. Jurij Felsztyński, rosyjski emigracyjny historyk i badacz tematyki służb specjalnych, wskazywał natomiast, że Prigożyn jako więzień był prawdopodobnie informatorem KGB i wszedł do wewnętrznego kręgu Putina jako człowiek związany ze spadkobierczynią tej służby, czyli FSB.

Według jego hipotezy Łukaszenka pośredniczył w negocjacjach nie między Prigożynem a Patruszewem, a pomiędzy Patruszewem a Putinem. Właściciel Grupy Wagnera był w tym scenariuszu prawdopodobnie nieświadomym narzędziem nacisku Patruszewa na Putina.