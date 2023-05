Rozstanie Wielkiej Brytanii z UE było procesem długim, skomplikowanym i burzliwym. Formalnie nastąpiło 1 lutego 2020 r., ale praktycznie trwa do dziś. Miało wpływ na obie strony, przy czym powszechnie uważa się, że to gospodarka i mieszkańcy Wysp stracili znacznie więcej niż Wspólnoty. Podobne wnioski można wysunąć, analizując bezpośrednie realizacje między Wielką Brytanią i Polską.

Z danych GUS wynika, że w tym roku (styczeń–luty) nad Tamizę trafiło około 5 proc. całego naszego eksportu. Tym samym Wielka Brytania jest niezmiennie czwartym co do wielkości odbiorcą polskich towarów i usług. Co więcej, nasz eksport systematycznie rośnie. Handel prowadzony w drugą stronę jest już zdecydowanie skromniejszy i spada. Ostatnio importujemy z Wysp tak mało, że nie mieszczą się one w pierwszej dziesiątce największych dostawców towarów i usług na nasz rynek. Efektem jest ciągle powiększająca się wartość nadwyżki w obrotach handlowych Polski z Wielką Brytanią. Albion jest coraz mniej widoczny nad Wisłą również, jeśli wziąć pod uwagę wartość zaangażowanego u nas kapitału.

Utrudnienia w transporcie

Większych problemów z następstwami brexitu zdają się nie mieć spółki z GPW. „W odniesieniu do handlu i logistyki, brexit wywołał największe konsekwencje w obszarze logistyki – pojawiła się choćby konieczność dokonywania odprawy celnej, a w początkowym okresie również szereg zawirowań związanych z koniecznością dostosowania łańcucha logistycznego do tych zmian. Miały one jednak charakter przejściowy” – twierdzi departament komunikacji KGHM. Koncern sprzedał w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii produkty, głównie srebro, za prawie 1,7 mld zł, co stanowiło 6 proc. jego przychodów. Te mogą w kolejnych latach wzrosnąć, gdyż prowadzone są rozmowy handlowe na temat zwiększenia dostaw, zwłaszcza miedzi i metali szlachetnych. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że KGHM działa globalnie, a poziom sprzedaży w poszczególnych krajach jest mocno uzależniony od sytuacji geopolitycznej i gospodarczej także w innych częściach świata.

Na Wyspach jest obecny Orlen. Dostarcza tam oleje dla sektora przemysłowego, propylen i bitumy. Ponadto należąca do grupy firma PGNiG Supply & Trading jest obecna na giełdzie ICE Endex w Londynie, na której może prowadzić hurtowy obrót gazem ziemnym. Londyńskie biuro tej firmy odpowiada m.in. za handel i logistykę gazu LNG. „Obecnie jego działalność koncentruje się na dostawach LNG do Polski i na Litwę, jednak w kolejnych latach spółka ma plan wejścia na inne rynki z dostawami i usługami transportu skroplonego gazu ziemnego. Grupa na bieżąco prowadzi analizę możliwości zwiększenia sprzedaży towarów i usług na rynkach zagranicznych, w tym na rynku brytyjskim” – przekonuje zespół prasowy Orlenu. Według niego brexit nie miał zasadniczego wpływu na działalność grupy. Najbardziej zauważalną konsekwencją było pojawienie się dodatkowych wymogów formalnych, które wydłużyły czas sprzedaży. Nie spowodowało to jednak ograniczenia działalności handlowej. W 2022 r. sprzedaż grupy Orlen sięgnęła na Wyspach 4,89 mld zł (1,8 proc. przychodów).

Kilka procent przychodów na rynku brytyjskim osiąga Enter Air. Ulegają one jednak dużym wahaniom w ciągu roku, gdyż gros wpływów osiąga, oferując wakacyjne loty czarterowe dla tamtejszych biur podróży. Według zarządu brexit nie miał wpływu na działalność spółki. – Z punktu widzenia handlowego nie miało to znaczenia dla naszego segmentu rynku, a jedynie dla linii latających regularnie. Natomiast miało negatywny skutek dla jakości obsługi operacji lotniczych w portach brytyjskich, gdzie zaczęło brakować ludzi do pracy – twierdzi Grzegorz Polaniecki, dyrektor generalny Enter Airu. Dodaje, że po brexicie zmalał ruch lotniczy między naszymi krajami, a wiele firm musiało przenieść się z Wysp na kontynent europejski lub do Irlandii. Polaniecki informuje, że Enter Air chce oferować coraz więcej lotów czarterowych z i do Wielkiej Brytanii. – Nie widzimy zwiększonych szans ani zagrożeń. Jest jednak możliwe, że zamożność Brytyjczyków spadnie i coraz mniej będą latali na wakacje, co wpłynie na spadek popytu – mówi Polaniecki.

Strategiczny rynek

W ubiegłym roku około 300 mln zł sprzedaży, czyli ponad 5 proc. przychodów, zrealizowała na Wyspach grupa Kęty. Wzrosły one o 100 mln zł, co było po części konsekwencją wybuchu wojny w Ukrainie i wynikających z niej wyższych cen surowców, a także zwiększonego popytu na produkty aluminiowe. Firma eksportuje do Albionu wszystkie grupy oferowanych produktów, w tym komponenty aluminiowe dla branży motoryzacyjnej, aluminiowe systemy okienno-drzwiowe i fasadowe, systemy do produkcji rolet i bram, systemy przeciwpożarowe oraz opakowania. „Wielka Brytania pozostaje jednym ze strategicznych rynków grupy. Będziemy kontynuowali wzrost organiczny na bazie współpracy z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz planujemy zwiększanie obecności m.in. poprzez pozyskiwanie nowych klientów szczególnie w branży motoryzacyjnej” – przekonują Kęty.

Brexit – poza zwiększonymi kosztami logistycznymi i bardziej rozbudowanymi procedurami formalnymi – nie miał istotnego wpływu na działalność grupy. Na dziś nie dostrzega ona też istotnych konsekwencji tego procesu dla polskiej gospodarki. Niepewność i zagrożenia w handlu z Wielką Brytanią wiążą się jednie z ewentualnym zaostrzeniem lub wprowadzeniem nowych procedur i regulacji, co może się przełożyć na wyższe koszty i dodatkowe utrudnienia w działalności. Dziś Kęty widzą jednak więcej szans na rozwój. Chodzi m.in. o coraz bardziej widoczny trend poszukiwania europejskich dostawców komponentów aluminiowych cechujących się większą wiarygodnością i stabilnością niż podmioty z Azji, w tym w szczególności z Chin.

Na razie małe przychody na Wyspach, bo poniżej 1 proc. całości (60 mln zł w roku obrotowym 2022/2023), uzyskuje grupa LPP. – Pomimo globalnej inflacji i niełatwych warunków rynkowych obserwujemy pozytywny odbiór naszych kolekcji Reserved na rynku brytyjskim, zarówno w kanałach sprzedaży online, jak i offline. Widzimy, że wraz z powrotem turystów do Londynu po okresie pandemicznym sprzedaż rośnie rok do roku – twierdzi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. Dodaje, że po sukcesie pierwszego salonu w Londynie (w prestiżowej lokalizacji na Oxford Street), który obecnie jest najlepszym sklepem pod względem wypracowywanych przychodów w grupie, trwają przygotowania do otwarcia następnych.

– W planach na ten rok mamy trzy nowe sklepy – drugi na Oxford Street oraz dwa kolejne w centrach handlowych Westfield Stratford i Brent Cross. Rozważamy także rozwój sieci sprzedaży i debiut również w obrębie takich metropolii, jak Manchester, Liverpool, Leeds i Newcastle – na ten moment jest jednak zbyt wcześnie, aby ujawnić dokładne plany dotyczące tych lokalizacji – mówi Lutkiewicz. Jego zdaniem największą negatywną konsekwencją brexitu były problemy w logistyce. Wprowadzenie kontroli granicznej wydłużyło dostawy. Wzrosły też koszty transportu. Mimo to Wielka Brytania jest jednym z krajów, na których grupa LPP chce umacniać swoją pozycję i rozwijać sieć handlową.

W planach zwyżki

Chemię budowlaną, w tym zwłaszcza kleje oraz piany i uszczelniacze poliuretanowe, sprzedaje na Wyspach grupa Selena FM. Przekonuje, że nie tylko rozbudowuje oferowany tam asortyment, ale i zwiększa eksport. – Pracujemy nad wieloletnią strategią rozwoju na tym rynku. Obecnie bardzo ważnym aspektem dla grupy Selena jest dostarczanie produktów dla budownictwa neutralnego klimatycznie na wszystkich rynkach, na których działamy – podaje Aleksandra Marmol, dyrektor ds. eksportu spółki. Przyznaje, że po brexicie wzrósł czas dostawy produktów i związane z tym koszty. Selena, opierając się na zdobytym dotychczas doświadczeniu i na współpracy z międzynarodowymi dostawcami, zamierza jednak poprawić efektywność swojej logistyki.

W Wielkiej Brytanii usługi zarządzania kompleksowym utrzymaniem technicznym obiektów handlowych, w tym instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacji, świadczy Sescom. Co więcej, niedawno spółka zdecydowała się na przejęcie lokalnej firmy działającej w jej branży. – Aktualnie, po sfinalizowaniu kluczowej dla nas transakcji przejęcia, wartej 11,3 mln funtów, brytyjskiej firmy PCB Technical Solutions Limited, specjalizującej się w projektowaniu, wykonawstwie i serwisie instalacji HVAC w obiektach retail, będziemy działać na tym rynku w oparciu o know-how przejętego podmiotu. Po tej inwestycji oczekujemy znaczącego wzrostu dynamiki sprzedaży w Wielkiej Brytanii, uzyskanego m.in. dzięki synergii – mówi Sławomir Halbryt, prezes Sescomu. Dodaje, że w roku obrotowym 2021/2022 PCB wypracowało 52,1 mln zł przychodów.

Kolejne lata powinny przynieść zwyżkę wyników, gdyż zarząd zakłada bardzo dynamiczny rozwój. – PCB uwiarygadnia nas wśród kontrahentów brytyjskich w zakresie dostępności lokalnego zarządzania serwisem. Sam wybór PCB wynikał z wielu czynników, m.in. branży, w której działa spółka, jej dobrych wyników finansowych oraz możliwości dalszego rozwoju przy współpracy z byłymi właścicielami – twierdzi Halbryt. Widzi też pewne zagrożenia.

Najważniejszym z nich jest światowa koniunktura i ewentualne spowolnienie na Wyspach.